«Аист принес». Фарида Расулова про страх родителей  говорить со своими детьми о сексе в 21-м веке

Наблюдая за истерией вокруг секс-скандала в школе, хотелось сказать так много, что я предпочла молчать.

Гул праведников, идиотов, шутников и пуритан был как никогда силён, но то, как ловко замолчали архиважную проблему, которая служит отправной точкой для всех подобных историй, меня жутко бесит.

Многие думают, что человек, за поцелуй пинающий парочку в метро, повальная гименопластика, извращения, домогательства и секс школьников не имеют отношения друг к другу. Спешу вас удивить, товарищи-страусы, но всё это грани одной вопиющей проблемы - Отсутствие Сексуального Воспитания.

Вы не понимаете, что когда в 21-ом веке родители боятся говорить со своими детьми о сексе, то тут что-то не так?

Не понимаете, что нечто нездоровое будет получаться из этого неадекватного умалчивания?

При элементарных вопросах формирующихся личностей большинство взрослых тут, либо теряются, либо пресекают это на корню, либо вообще молчат и переводят тему, пряча глаза. Видимо, стыдятся того, что не зачали своего ребёнка непорочным путём.

Если вы думаете, что речь о народе из глубинки, то, уважаемые наивные страусы, у меня для вас ещё одна удивительная весть. Ничего подобного! Даже самые, казалось бы, современные люди, пользующиеся всеми благами современного мира, могут на самом деле быть зашоренными ханжами.

Вспомнилось, как одна из мамаш в детском садике, куда я вожу свою дочку, разводила руками, рассказывая о том, что 4-летний сын спросил у неё как он появился на свет.

"Я, - говорит она, - так испугалась и сказала, что его аист нам принёс".

Остальные кумушки сочувственно зацокали и активно дёргали за мочку уха, стуча по дереву.

"Моя тоже уже спрашивала, и я сказала, что носила её 9 месяцев в животике, а потом она родилась" - нарушила я временное молчание этого сектантского заседания непорочных дев.

Мне кажется, что в эту секунду где-то зазвучал Реквием.

Мамаши оторопели и переглядывались секунд 10, пока самая смелая не воскликнула - "А как же аист?!".

"Люди роботов создают, ракеты на Марс запускают, какой на фиг аист ?!!" - хотела сказать я, но ответила, что про капусту и аиста я ребёнку не буду плести байки, так же как и не буду до определённого возраста раскладывать ей процесс интимной близости. Я лишь в общих чертах в двух словах сказала как она появилась на свет, при этом не обманув. И тут нечего бояться, нечего стыдиться. То, что вы краснеете тут, даже когда мы все взрослые люди это обсуждаем - вот что ненормально.

Шок. Скепсис. Нескрываемое раздражение.

Впрочем, на другую реакцию "сектанток" я и не надеялась.

Много нужно ли ума, чтобы понять - нездоровая реакция взрослого человека порождает в ребёнке вместо одного вопроса тысячи других, а ответы на них он будет искать повсюду и вот тут за качество источников и их содержание никто ручаться не сможет.

Взаимоотношения мужчин и женщин это начало начал, азы мировосприятия, это так же естественно как ходить и говорить. Почему вы хотите выпустить в мир человека, который непременно должен читать и писать, но не хотите принять, что он непременно должен знать что такое секс, как появляется влечение, как себя контролировать?

Все эти убегания из дома, распускания рук в общественном транспорте, педофилия, домогательства и столь распространённый у нас этот убогий анальный секс девственниц - да да закройте ушки, детки, я буду говорить на серьёзные темы - ребята, это всё тоже от тотального зарывания головы в песок с фарисейскими воплями.

Понимаете, если человек говорит, что он ударил, оскорбил или оскорбился, когда при его ребёнке кто-то поцеловался, то он буквально расписался в собственной некомпетентности как грамотного воспитателя. Свои комплексы и тупость он списывает на несмышлёныша, который даже не особо понимают что это за слюнообмен и что в нём "порочного".

Поэтому и кидаются с кулаками, поэтому прикрываются извечными постулатами про "ана-баджы" и "намус гейрят", ведь в любом ином случае ребёнку придётся объяснять, что он сейчас увидел или услышал, а у нас это в лучшем случае вызывает панику, в худшем - агрессию.

И даже пост фактум люди не знают как реагировать. Точнее, знают, но совсем не то. После всем известного эпизода в школе, родители бросились осуждать других родителей, кто-то откровенно радовался, что это не их дети, смеялись, ругали, осуждали, линчевали, бойкотировали и ярлыки, ярлыки, ярлыки....

Сколько грязи, мерзости, полоумных призывов было вылито, но где такое же тотальное осуждение того, что до сих пор девочек в этой стране больше хотят выдать замуж, чем дать им образование?

Где проклятья в адрес тех, кто до сих пор практикует родственные браки?

Где крики о морали, когда вашу 16-летнюю соседку выдают за 38-летнего?

Где жалобы, когда ваш сосед избивает свою жену?

Где ваше изумление, когда жертвы насилия у нас предпочитают молчать потому, что эибьдю???

Всё это щупальца одного страшного монстра под названием ханжество. Глубокая ментальная дремучесть и преступное невежество - отвратительны, а избирательная брезгливость и выборочный гнев - омерзительно лживы.

В общем, всё плохо. И это не преувеличение. Всё очень плохо.

Ожидать пока народ сам перевоспитается уже нельзя. Нужны меры. Просветительские беседы, специальные уроки в школах, соц. рекламы, участие во всём этом действе общественных деятелей, специалистов, гос. структур.

Иначе никак. Иначе средневековье.

Дети не способ оправдывать наши комплексы, но они всегда наше лицо.

И если вам нравится ваше отражение сейчас, то у меня, господа-страусы, снова для вас печальные новости...

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