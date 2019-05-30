Адвокат Эльмир Гусейнов: В Азербайджане при разводе судьи в 95% случаев оставляют ребенка с матерью

«Развод - далеко не самое приятное действие между людьми, связавшими друг друга когда-то узами брака.

Но порой именно развод бывает единственным способом решения серьезных проблем, возникших между супругами. Непростым вопросом является не только дележ имущества, но и то, с кем останутся дети».

Об этом 1news.az заявил адвокат, член Коллегии адвокатов Азербайджана, начальник адвокатского бюро №19 в Баку Эльмир Гусейнов, комментируя информацию СМИ об увеличившемся числе разводов в Азербайджане.

По его словам, в 95% случаев ребенка, которому не исполнилось 10 лет, по решению суда оставляют с мамой.

«Но как быть, если ему нет 10 лет и при этом комфортно с папой? Так сложилась судебная практика, что суды практически всегда оставляют ребенка с матерью. Должны быть очень и очень веские основания для того, чтобы оставить ребенка с отцом.

Суд должен вынести решение, которое соответствовало бы интересам ребенка. Интересам ребенка, а вовсе не родителей, как бы им этого ни хотелось.

Суд должен учесть: привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам; его возраст; нравственные и иные личностные качества родителей; отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком; возможность создания ему условий для развития и воспитания (род деятельности, режим работы родителей, их материальное и семейное положение и т.п.); другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей; мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка», - подчеркнул Эльмир Гусейнов.

Тимур Рзаев, Э.Т.