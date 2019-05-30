1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Адвокат Эльмир Гусейнов: В Азербайджане при разводе судьи в 95% случаев оставляют ребенка с матерью

Сегодня в 15:50 ~ 2 минуты на чтение 87
Адвокат Эльмир Гусейнов: В Азербайджане при разводе судьи в 95% случаев оставляют ребенка с матерью

«Развод - далеко не самое приятное действие между людьми, связавшими друг друга когда-то узами брака.

Но порой именно развод бывает единственным способом решения серьезных проблем, возникших между супругами. Непростым вопросом является не только дележ имущества, но и то, с кем останутся дети».

Об этом 1news.az заявил адвокат, член Коллегии адвокатов Азербайджана, начальник адвокатского бюро №19 в Баку Эльмир Гусейнов, комментируя информацию СМИ об увеличившемся числе разводов в Азербайджане.

По его словам, в 95% случаев ребенка, которому не исполнилось 10 лет, по решению суда оставляют с мамой.

«Но как быть, если ему нет 10 лет и при этом комфортно с папой? Так сложилась судебная практика, что суды практически всегда оставляют ребенка с матерью. Должны быть очень и очень веские основания для того, чтобы оставить ребенка с отцом.

Суд должен вынести решение, которое соответствовало бы интересам ребенка. Интересам ребенка, а вовсе не родителей, как бы им этого ни хотелось.

Суд должен учесть: привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам; его возраст; нравственные и иные личностные качества родителей; отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком; возможность создания ему условий для развития и воспитания (род деятельности, режим работы родителей, их материальное и семейное положение и т.п.); другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей; мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка», - подчеркнул Эльмир Гусейнов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Telegram WhatsApp

87

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net