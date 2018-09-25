Абрамович готов продать «Челси» за 3 млрд фунтов стерлингов

У лондонского футбольного клуба "Челси" вполне может смениться владелец.

Российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривает возможность продать принадлежащую ему с 2003 года команду. При этом стоимость полного пакета акций "аристократов" может составить 3 млрд фунтов.

При этом информация, которую в эти дни тиражирует британская пресса, несколько противоречит недавним сообщениям, что Абрамович не согласился на предложение Джима Рэтклиффа расстаться с клубом за 2 млрд фунтов стерлингов (2,25 млрд евро). Нового предложения богатейшей человек Великобритании пока не озвучил.

Причиной возможного расторжения альянса "Абрамович-"Челси" журналисты называют санкции США и стран Западной Европы против российского бизнеса. В августе газета Sunday Times сообщила, что российский миллиардер договорился с неким инвестиционным банком проработать вопрос продажи "Челси". Правда, в клубе информацию опровергли.

Тем не менее, в начале сентября слухи усилились, сообщает издание "Спорт-экспресс". А Bloomberg ссылается на источники в самой команде, знакомые с переговорами, и подтверждает, что Абрамович продает "Челси" из-за желания уберечь зарубежные активы. Сумма в 3 млрд фунтов (3,43 млрд евро) была, якобы, озвучена на одной из заседаний руководства клуба.

Vesti.Ru