8 событий Гран-при Азербайджана, которые сделали гонку лучшей в сезоне

Гран-при Азербайджана 2018 года завершен. Гонка снова превзошла все ожидания. 1news.az подводит итоги, и отмечает 8 главных событий гонки, которые делают ее лучшей в сезоне.

Первый круг – две аварии

Уже на первом круге Сергей Сироткин и Эстебан Окон завершили гонку. Появились желтые флаги. А Кими Райкконен и Фернандо Алонсо на двух колесах вынуждены были поехать на пит-стоп. Благо оба смогли продолжить гонку. «Айсмен» завершил ее второй, что вообще невероятно, учитывая события первого круга, а Алонсо седьмым. «Макларен» явно не оправдывает ожидания этого сезона, но благодаря мастерству испанца, они снова смогли высоко взобраться. В прошлом году на первом круге из-за аварии чуть не сошел Вальттери Боттас, но также стал в итоге вторым. В этом году больше повезло его соотечественнику.

Сумасшествие «Ред Булл»

Кульминация Гран-при – авария двух пилотов «Ред Булл». Обоим пилотам дают бороться между собой на трассе. Несомненно, это придает зрелищности гонке, но порой, приводит к таким последствиям. И этого стоило ожидать, учитывая все то, что творил Макс Ферстаппен в этом сезоне. И ему все это сходило с рук. Риккардо был явно быстрее голландца в Баку, но по ошибке команды после пит-стопа снова оказался позади Макса. Виновниками аварии признаны оба гонщика, но инициатором столкновения назван Ферстаппен, который дважды резко сменял направления. В итоге вышло то, что вышло.

Гонка в Баку показала, что «Ред Булл» не способен бороться на равных с «Феррари» и «Мерседесом». А молчаливое поощрение всех проступком Ферстаппена, похоже, могут стать сигналом для Даниэля Риккардо.

Несчастье Боттаса

То что произошло с Вальттери Боттасом иначе как несчастьем не назовешь. Команда заведомо затянула с пит-стопом, явно ожидания чего-то такого, что сотворили пилоты «Ред Булл». Но даже, если бы автомобиль безопасности не выехал на трассу, у Боттаса по плану был пит-стоп после 40-го круга, где его должны были «переобуть» на Ультрасофт. За оставшиеся 10 кругов он мог вполне нагнать Себастьяна Феттеля. Но желтые флаги вывели его на чистое первое место даже после пит-стопа. А после неудачной попытки обгона со стороны Феттеля сразу после рестарта, казалось, ничего не может воспрепятствовать победе финна. В Формуле 1 нельзя быть уверенным в победе вплоть до финишной черты. Обидный прокол шины за 2 круга привел к сходу финна.

Феттелю снова не везет

Себастьян Феттель снова начал гонку с поула, но опять не смог победить. Если в Китае, тактическую ошибку допустила команда, то в Баку немцу не повезло с автомобилем безопасности. Судьба вернула должок Льюису Хэмилтону. В Австралии «Феррари» победил, благодаря автомобилю безопасности, когда Хэмилтон уверенно шел к победе. В Баку получилось наоборот. Но, как справедливо отметил после гонки сам Феттель, причин для беспокойства нет. У «Феррари», похоже, сейчас лучший автомобиль, и немец это чувствует. А вечно не везти не может.

Первая победа Льюис Хэмилтона

Baku City Circuit была единственной трассой, на которой 4-кратный чемпион мира не побеждал. Если бы не удачное стечение обстоятельств, не победил бы он и на этот раз. Сам британец после гонки заявил, что у него странные ощущения. Он согласился, что Боттас и Феттель заслуживали победы, но она досталась ему. Уик-энд сложился далеко не идеально для Льюиса, он допускал много ошибок и в гонке. Но победа досталась ему, и вывела его в лидеры.

Подиум Серхио Переса

Серхио Перес в восьмой раз в карьере поднялся на подиум, став самым успешным мексиканцев в Формуле 1. Теперь нет сомнений, что самой удачной трассой для Переса является именно Baku City Circuit. Гонка в Баку проводится лишь третий год, а Серхио Перес уже второй раз на подиуме, выступая за твердого середнячка пелотона «Форс Индию». Впрочем, мексиканец мог быть на подиуме и в прошлом году. Причем на подиуме при определенном стечении обстоятельств могли быть обе «Форс Индии», но как и «Ред Булл» в этом году, они столкнулись между собой. Нельзя сказать, что Baku City Circuit полностью подходит для команды, но этот трек явно приносит им удачу.

В последний раз Перес был на подиуме в 2016 году в Баку, и теперь он снова поднялся на подиум на Гран-при Азербайджана.

Первые очки Леклера

Гонку в Баку навсегда запомнит и молодой пилот из Монако Шарль Леклер. Пилот «Заубер», выступающий первый сезон в Формуле 1, занял аж шестое место, опередив самого Фернандо Алонсо. Это первые очки Леклера в Формуле 1. Счастью монегаска не было предела по завершению гонки.

Шестое место – это отличное достижение и для «Заубер», которые в прошлом сезоне были безоговорочными аутсайдерами, а теперь могут бороться за очки.

В прошлом году Ленс Стролл из «Уильямс» смог подняться в Баку на первый и пока что последний в своей карьере подиум. Леклер на подиум не поднялся, но бакинскую гонку он точно запомнит навсегда. Финишировать шестым на «Заубере» уже в своей четвертой гонке в карьере, об этом юный монегаск мог только мечтать.

Теймур Максутов