Одним из важнейших направлений в искусстве является, как известно, кино.

Скажем больше: сегодня кино является одной из составляющих креативной экономики, которая, в свою очередь, стала одним из важнейших направлений инновационного развития.

В ее основе лежит оригинальная идея создания качественно нового подхода к продукту. Термин «креативность» может быть объяснен как творческий поход к чему-либо с привлечением новых, ранее не использованных идей. Таким образом, можно отметить бесспорную связь инноваций и креативных индустрий.

К тому же киноиндустрия – одна из перспективных отраслей экономики: так, по прогнозам, к 2020 году глобальный доход от кассовых сборов увеличится с 38 млрд долларов до 50 млрд долларов США.

Отметим, что при этом США являются лишь третьим по величине рынком с точки зрения проданных в год билетов (после Китая и Индии). И это при том, что больше половины взрослого населения предпочитает смотреть фильмы дома.

Дважды или трижды в месяц кинотеатры посещает лишь 7% населения, чуть реже ходит в кино 14% населения (раз в месяц). А 37% взрослого населения Америки и вовсе ходят в кино лишь раз в год.

Ну, а как обстоит дело с киноиндустрией в Азербайджане?

Есть ли у нас планы или хотя бы надежды превратить кино в одну из важнейших сфер будущего развития, а в идеале – залог процветания экономики страны?

Вопрос, скажем сразу, непростой. Особенно принимая во внимание специфику нашего кинорынка, которая заключается не только в относительной узости кинорынка, странностях определения телевизионного рейтинга передач, но и в отсутствии прозрачной статистики по сборам в кинотеатрах (т.н. boxoffice в нашем случае – это тайна за семью печатями, которая почему-то оберегается кинотеатрами и прокатчиками от лишних глаз).

И, тем не менее, есть ли будущее у нашего кино? Именно на этот вопрос мы попытались ответить, беседуя с уже состоявшимися представителями кинематографии современного Азербайджана…

Рассмотрим вопрос с трех ракурсов - авторского кино, сериального производства и большого проката в кинотеатрах.

АВТОРСКОЕ КИНО И СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Первый наш собеседник – основатель компании FIL PRODUCTION, режиссер и продюсер Теймур Гаджиев.

Два года назад 1news.az беседовал с Теймуром на тему, есть ли в Азербайджане авторское кино. Говоря о прогнозах на будущее, Теймур выразил уверенность в том, что буквально через три-пять лет в нашей стране на кино – но уже коммерческом – уже можно будет зарабатывать.

- В этих прогнозах я не ошибся, – говорит Т.Гаджиев. – Более того, все произошло даже быстрее, чем я ожидал, чему я только рад. Люди, делающие коммерческое кино на свои деньги, вызывают у меня уважение. Они идут на гигантские риски, а это не каждому дано.

Говоря о том, что изменилось за прошедшие два года в области азербайджанского авторского кино, Т.Гаджиев отметил:

– Мы сумели сказать свое слово в Европе и Америке, причем, веско и громко. А если учесть, с какими ресурсами это было сделано, то станет ясно, что мы сделали невозможное.

С фильмами, созданными в пределах бюджета в 10 тысяч долларов, наши ребята сумели попасть в «Двухнедельник режиссеров» в Каннах, принять участие в Palm Springs Short Fest, в фестивалях в Локарно, Сараево, Милане, Рио-де-Жанейро и так далее.

Только мой «Шанхай, Баку» был представлен на более чем 15-ти серьезных международных площадках! И я могу не без гордости отметить, что сегодня нас уже не просто приняли, но и признали на мировом уровне, и ждут новых актуальных работ от независимых азербайджанских кинематографистов.

Однако парадокс в том, что мы (в данном случае я озвучиваю свое частное мнение) пока не ощущаем необходимой поддержки от Министерства культуры и туризма, и причина в разном понимании современного кинопроцесса. Однако я не отчаиваюсь. Деньги решают далеко не все, потому что деньги в кино – это просто один из инструментов. В кино главное – талант, душа, интеллект, парадоксальное мышление и страсть к любимому делу. А это не купишь ни за какие деньги.

Так что, за два прошедших года у нас рассеялись все иллюзии, и стало ясно, что мы в любом случае будем идти дальше своим путем.

При этом хочу отметить, что определенные государственные ведомства и структуры поддержку кинематографистам оказывают. К примеру, я очень благодарен Министерству налогов, руководству «Ичеришехер» за поддержку двух киноальманахов, которые мы сделали в 2012-2013 годах.

Что делать?

Как минимум, воплотить в жизнь то, что я уже озвучивал в своем последнем интервью: подписать соглашение с Eurimages и создать Фонд кино. Такой Фонд вполне реально создать всего за полгода, а еще через года полтора появятся первые результаты.

Есть еще одна идея, которую неплохо было бы реализовать с учетом непростой экономической ситуации.

В Азербайджане, как известно, девять климатических зон, расположенных на сравнительно небольшой территории. Есть и горы, и море, и масса прекрасных локаций для съемок самых разнообразных сцен. Если законодательно утвердить налоговые льготы по кинопроизводству и учредить специальную компанию, которая будет заниматься привлечением иностранных киноинвесторов в страну – это автоматически придаст огромный толчок развитию отечественного кинематографа. Так уже случилось в Болгарии, Ирландии, Новой Зеландии, где снимаются многие известнейшие голливудские франшизы и сериалы.

Растущая индустрия будет требовать все больше квалифицированных кадров, возрастет спрос на операторов, звукорежиссеров, гримеров, композиторов, осветителей и т.д. Работая с иностранными профессионалами в больших проектах, наши «киношники» смогут набраться бесценного опыта, который в дальнейшем будет использован при производстве местного киноконтента.

И я убежден, что если все это станет реальностью, то в течение трех, максимум пяти, лет в Европе и во всем мире заговорят о нашем кинематографе. Ведь что такое креативная экономика? Это, прежде всего, люди. Кадры, которые, как известно, решают все. И своим кадрам надо доверять, помогать им, растить их и не допускать утечки мозгов, скорость которой, к сожалению, растет с каждым днем.

Эксперименты в плюс!

При любом раскладе оптимизм вызывает тот факт, что сегодня наше кино движется вперед. Кинематограф – это такая сфера, где любые эксперименты работают в плюс. Любые, даже неудачные, проекты – это опыт, практика, дополнительные навыки. Самое главное - чтобы работа шла без остановки.

Поэтому тем, кто сегодня хочет снимать кино, я советую учиться, искать, не сдаваться. Снять фильм можно на телефон, результат выложить на Youtube и, возможно, проснуться знаменитым. Главное – не опускать рук и помнить, что основным двигателем креативных индустрий являются таланты, которые представляют свои идеи и творческий потенциал для создания конечного продукта в любой из отраслей.

«МЫЛЬНАЯ ОПЕРА» ЭКОНОМИКИ

В Азербайджане снимать телесериалы начали относительно недавно.

Напомним, что с 1 мая 2012 года в стране вступил в силу закон о запрете показа на азербайджанских телеканалах зарубежных телесериалов. Почти одновременно с этим Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об оказании финансовой помощи производству национальных телевизионных фильмов». Глава государства распорядился выделить из Резервного фонда Президента Национальному совету телевидения и радио 6 миллионов манатов для съемок национальных телефильмов, в том числе телесериалов.

О том, как данное капвложение сказалось на рейтингах телеканалов и развитии этого вида «телешоу», и какова ситуация в этом сегменте сегодня, рассказал Рустам Алиев, президент телерадиокомпании «Антенн» и кинопродюсер:

- Наша компания снимает сериалы начиная с 2013 года. И хотя опыт съемок полнометражного художественного фильма («Просто люби») у нас тоже есть, мы все же решили вернуться к формату сериалов - их за три года мы сняли уже четыре. В настоящее время работаем над новым сериалом под названием «Марьям», который идет на телеканале АТВ. Эта работа в какой-то степени знаковая, потому что мы впервые попробовали формат ежедневного сериала: он идет четыре раза в неделю. Должен сказать, что работать в таком режиме очень сложно, и еще два года назад я не мог себе даже представить этого, но сейчас в силу различных причин это стало, с одной стороны, возможным, с другой – необходимым.

(«Просто Люби» - фильм)

Могу со всей ответственностью сказать, что сегодня в Азербайджане уже появились компании, которые могут и хотят снимать именно телесериалы. Другими словами, эта «ниша» в отечественной киноиндустрии уже появилась и начала заявлять о себе. Во многом это произошло благодаря Распоряжению Президента, ведь финансовая поддержка на начальном этапе была просто необходима.

До этого попытки снимать отечественные сериалы были, но неудачные: малобюджетные картины с недолговечным, а если быть точнее, «разовым» интересом зрителей. Сегодня телекомпании уже заказывают продюсерским центрам или снимают сами собственные сериалы. То есть, определенный прогресс наблюдается.

Скажу больше: за три года мы прошли путь, где год – за три, потому что мы набрались в течение этого времени бесценного опыта. Безусловно, до уровня сериалов тех стран, где сериальный сектор существует десятки лет, нам пока далеко, мы только начали этот путь. Но в каком-то смысле мы находимся в выигрышной ситуации, ведь имеем возможность использовать и чужой опыт, учась на их ошибках и вдохновляясь какими-то идеями.

Плюс, у нас за прошедшие три года сформировалась хорошая команда. Ведь работа в этом секторе требует именно умения работать в команде. Так что, сегодня уже сформировалась особая прослойка профессионалов, специализирующихся конкретно на производстве и работе в телесериалах. Я считаю, что за столь короткий срок это уже достижение.

Особенности местных сериалов

Это, прежде всего, балансирование на «лезвии бритвы» между спросом населения и необходимостью все же подспудно вносить в их сюжеты и диалоги героев некий воспитательный элемент. Не секрет, что наши люди в основном любят турецкие сериалы и смотрели их долгое время с большим интересом. Теперь важно, в первую очередь, завладеть их вниманием, чтобы обеспечить рейтинг телеканалу, иначе мы просто не сможем окупить расходы. Но и идти на поводу исключительно у вкусов населения – неверно. Просто двигаться вперед нам приходится мелкими шагами. Мелкими, но уверенными. Мы учимся сами, мы воспитываем зрителя. Все происходит параллельно.

К сожалению, специальных школ, обучающих конкретно будущих работников сериальной индустрии, в нашей стране нет. Но, думаю, в будущем появятся такие школы, и нынешние участники «возрождения сериалов» смогут обучать подрастающее поколение новых молодых актеров, режиссеров, операторов, звукорежиссеров и других участников процесса.

(«Марьям» - сериал)

А где деньги?

Многие, критикуя местные сериалы, приводят несопоставимые аналогии - с Турцией, Россией, Америкой. То есть, со странами, где сериальная сфера существует если не давно, то намного дольше, чем в нашей стране. Плюс, не стоит забывать, что эти страны зарабатывают на продаже своей продукции. Мы же пока пытаемся создать качественный продукт, который будет «смотрибельным» у нас в стране, а это, поверьте, непросто. Наш зритель избалован в некотором смысле и множеством телеканалов, и Интернетом, и завладеть его вниманием очень непросто. Поэтому добиться высокого рейтинга сложно, но у нас уже получилось изменить показатели к лучшему.

Как известно, по Распоряжению Президента на развитие отечественных телесериалов и фильмов было выделено 6 миллионов манатов. Этих средств хватило на два года, но их было достаточно для того, чтобы, как говорится, «процесс пошел». Уже сегодня сериалы начали снимать на деньги либо спонсоров, либо самих телеканалов.

Во всем мире телеканалы покупают у того или иного продюсерского центра сериал, затем снимают лимитированное количество серий, выдают их в эфир и, если рейтинги оправдывают ожидания, продолжают съемки. У нас система несколько иная. Один вариант: это когда телеканал заказывает сериал у продюсерской компании (или кинокомпании), и под выделяемый самим телеканалом бюджет и подстраивают съемку сериала. Второй вариант: сам продюсерский центр обращается с уже готовым сценарием и спонсорской поддержкой к руководству телеканала, на котором планируют показ своего сериала.

Наша компания сотрудничает с телеканалом АТВ, при этом этот телеканал использует оба варианта: то есть, он и сам снимает сериалы, и уже заказывает их продакшн-компаниям.

Позитивный момент состоит в том, что сегодня начали подтягиваться рекламодатели, которых еще два года назад невозможно было убедить в том, что реклама в сериале себя оправдает. Но есть нюанс: рекламодатели пока, что называется, «заказывают музыку», то есть, именно они порой диктуют, на каком конкретно телеканале должен будет транслироваться сериал.

И в этом смысле сериалы начинают заставлять «подтягивать» уровень и телеканалов в целом. Ведь они, по большому счету, теряют не только зрителя, но и деньги. Поэтому завтра, когда уровень конкуренции станет выше, поверьте, их руководство начнет что-то делать для того, чтобы повысить качество транслируемых телепередач.

К еще одной особенности местных телесериалов относится тот факт, что пока в качестве основной целевой аудитории и их производители, и рекламодатели считают женщин. А значит - пока основным жанром местных сериалов чаще всего является драматический.

Многие сетуют на то, что в нашей стране пока не снимают серьезных, интеллектуальных сериалов уровня «телешоу», которые бы охватывали более широкую зрительскую аудиторию. Но надо быть реалистами. Эту аудиторию прочно завоевало кабельное телевидение: телеканалы вроде «Дискавери», американское, турецкое и российское кино. И при всем желании сегодня мы не сможем перетянуть их на местное телевидение.

Естественно, как я уже сказал, мы не можем и не будем идти на поводу только у вкуса среднестатистического зрителя, который получает удовольствие только от комедий или мелодрам, но сразу пускаться в ремейки телесериалов уровня «Доктор Хаус» - это, во-первых, потерять зрителя, а, во-вторых, насмешить его. У нас просто нет возможностей – ни технических, ни финансовых - снимать сегодня сериалы такого уровня. Кроме того, сейчас нет возможности работать сразу в нескольких направлениях, снимая сериалы для разных возрастных групп или, скажем, для зрителей с различным вкусом.

Рекламный рынок сегодня тоже не дает нам такую возможность. Мы не можем себе позволить сейчас снимать, допустим, детективный или мистический сериал, даже при условии, если на это найдутся авторы, техническая поддержка и деньги. Просто потому, что у этих жанров не будет достаточной зрительской аудитории. Поэтому мы идем к своим целям, что называется, шаг за шагом.

Дела будущего…

Но я уверен, что спустя пять, максимум десять, лет Азербайджан выдаст зрителю сериал, и не один, качество которого позволит не только повысить рейтинги местных телеканалов, но и начать зарабатывать на них, продавая за рубеж. И это не просто слова, это – заключение, основанное на изучении этой сферы изнутри и в течение многих лет. Мы начали снимать сериалы в сложных условиях лимитированного бюджета и отсутствия интереса зрителей, мы продолжили это делать во время кризиса и уже смогли завоевать определенную аудиторию. И если зарубежные кинодеятели всерьез выражают восхищение тем, что мы умудряемся снимать одну серию телепроекта за 2 тысячи евро, значит, у нас уже действительно получается.

Я даже думаю, что тот факт, что нам пришлось начинать в таких суровых условиях, заставил нас и учиться в разы быстрее, и проявлять повышенную креативность, постоянно изобретая способы «снять то же самое, но дешевле». В будущем нам этот опыт пойдет на пользу.

Таким образом, сериальный сектор, только недавно родившийся на свет, сегодня делает первые шаги. И я могу сказать, что делает он их уверенно. И уже начинает расти. Кроме того, я целиком поддерживаю решение Национального совета телевидения и радио, благодаря которому и начался этот процесс, потому что Азербайджану, как и любой другой стране, необходимо создавать собственный продукт, оставляя, безусловно, зрителю свободу выбора.

Но наши сериалы должны отличаться от остальных, в них должны быть отражены наши культурные и ментальные ценности, наши традиции, наши особенности.

В идеале, я думаю, необходимо наличие 10-12 «продакшн-компаний», чтобы процесс в этом секторе пошел быстрее и эффективнее. Сегодня их всего три-четыре и всего три телеканала, которые могут себе позволить трансляцию местных сериалов. Но, учитывая результат, которого мы сумели достичь за три года, уверен, что шансы у нас неплохие.

БОЛЬШИЕ ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ

Наш собеседник - Ильхам Гасымов, режиссер и продюсер:

- Наш отечественный зритель привык к определенному качеству фильмов, которое диктуется со стороны американского, турецкого, российского и европейского кино. То есть, зритель привык к определенному качеству – и сюжета, и изображения, и звука. И для того чтобы завоевать этого зрителя, мы – те, кто сегодня занят производством коммерческого кино в Азербайджане - должны выдать им продукт как минимум такого же качества.

Ведь это же элементарно. Если на премьеру художественного фильма, - движимый патриотическими чувствами или по причине знакомства с исполнителями главных ролей или съемочной группой, или просто из любви к искусству, - зритель придет с радостью, то ответ на вопрос, придет ли он второй раз, зависит от того, насколько ему понравится результат. В случае разочарования – увы, он отдаст предпочтение зарубежному кино.

Безусловно, в идеале нужно снимать фильмы, которые приносили бы прибыль и кинотеатру, и его производителям. Но, к сожалению, сегодня азербайджанские фильмы не приносят ту прибыль, о которой мы сами с удивлением читаем в СМИ.

Чтобы удовлетворить зрителя, дав ему максимально качественный продукт, на производство отечественного фильма должно быть затрачено хотя бы 400-500 тысяч долларов, хотя и эта сумма – сильно занижена. Мы же располагаем суммой почти в 3 раза меньше. И это при том, что даже эти затраты не окупаются. Другими словами, потенциально мы можем снять хорошее кино, но экономически – серьезно не дотягиваем. По этой же причине и фильмы, увы, сегодня не достигают необходимого уровня качества даже по визуальной составляющей.

Да, производитель должен рассчитывать на прибыль, и растущее количество кинотеатров ему эту прибыль вроде бы должно обеспечить. На самом же деле количество кинотеатров, увы, пока недостаточное, поэтому в лучшем случае удается лишь покрыть расходы.

Есть еще нюанс. Некоторые производители рассчитывают исключительно на получение прибыли, причем, ставят перед собой какие-то нереальные цели, стремясь заработать на этом чуть ли не 200%. Это вопрос как их алчности, так и, к сожалению, некомпетентности, потому что в кино такие прибыли – скорее, редкость, нежели правило. И даже известные зарубежные кинокомпании, снимающие в год по 15 фильмов, могут рассчитывать на настоящий успех лишь трех-четырех из них. Они в общей сложности и приносят им прибыль, но если ее уровень достигает 30-40% - это уже успех. Понятное дело, что у нас сегодня нет такого уровня кинокомпаний, и количество выпускаемых фильмов в год – не просто ниже, а намного ниже.

Но огромным плюсом я считаю тот факт, что процесс уже пошел. И сегодня зрителей в кинозалах, пришедших на наше, отечественное, кино уже намного больше, чем их было еще в прошлом году. Это значит, что и у нас что-то начало получаться, и доверие зрительской аудитории мы стали постепенно завоевывать. Но кинотеатров, как я уже сказал, должно быть больше, и еще нужно предпринимать что-то конкретное для того, чтобы появилась или, если хотите, возродилась культура посещения кинотеатров.

О плюсах, которые уже есть, и о том, как сделать так, чтобы их стало больше

Я не сторонник каких-то революционных шагов в сфере развития отечественного кинематографа, напротив - все должно идти своим путем. Надо просто работать, а не сидеть на месте.

Уже сегодня рекламодатели стали проявлять интерес к национальному кино, потому что увидели, что это действительно выгодно. Не хочу хвалить конкретно наш фильм, но факт остается фактом: первый «Оглан еви» собрал в течение неполного месяца больше миллиона просмотров только в Youtube! Если прибавить к этому число зрителей в кинотеатрах, то получается весьма внушительная зрительская, читай - целевая, аудитория.

И вывод из этого вовсе не «какие мы крутые, мы сняли шедевр», нет. Вывод такой - мы сумели сделать первый шаг, привлечь первые серьезные вложения, которые завтра принесут дивиденды уже нам. А это значит, мы сможем снимать дальше, набираться больше необходимого опыта, оттачивать мастерство, обращаться к новым жанрам и так далее.

Многие сегодня упрекают нас в том, что мы делаем ставку на комедии. Но это, простите, классика жанра: люди всегда идут на комедии, особенно в период кризиса. И нам, как начинающим в этой сфере коммерческого кино, необходимо учитывать все, а не только нашу любовь к кино. Мы не миллионеры, чтобы просто вкладывать деньги, которых, к слову, у нас по большому счету нет. Мы любим кино, мы любим то, что делаем, но мы обязательно составляем бизнес-план, чтобы со временем прийти к какой-то ощутимой прибыли. Пока, на сегодняшний день, это просто невозможно.

Сегодня в Азербайджане кино снимают романтики, меркантильные люди и те, кто нацелен на «долговременные отношения» с кино.

Именно последние и будут поднимать рынок коммерческого кино в нашей стране. Именно они понимают, что сначала надо делать ставку на рейтинг, на привлечение зрителя. Но – и это обязательно – попутно пытаться нести этому зрителю некий «месседж». По большому счету, кино обязательно должно воспитывать зрителя, учить его чему-то доброму, светлому.

При этом неправильно требовать сегодня от местных кинопроизводителей слишком многого. Сколько лет наш кинематограф «спал»? А ведь мировая киноиндустрия на месте не стояла. И нам сегодня надо наверстать упущенное. Так что, то, что на сегодняшний день мы уже сумели завоевать доверие и интерес местного зрителя, большой плюс. И завтра, образно говоря, мы сможем пойти еще дальше.

Важно внутренне и творчески вырасти, чтобы в коммерческом отношении конкурировать с той же Россией или с Турцией, Европой и Америкой. Нужна практика, каждодневная, что мы сегодня и делаем. Мы, фактически, учимся, снимая собственное кино: и на своих ошибках, и на чужих. Кроме того, мы не готовы к большому серьезному кино и финансово, как я уже сказал. Поэтому серьезных профессионалов, специалистов нужно сначала вырастить. А для этого нужно работать. Не снимая, невозможно вырасти в серьезного кинодеятеля.

Вариант приглашать зарубежных специалистов, чтобы снимать качественное отечественное кино, тоже не совсем верный. Да, он снимет качественную «картинку» и «звук». Но у этого кино не будет азербайджанской души. Ведь кино – это очень тонкая субстанция, и чтобы в будущем появилось действительно хорошее азербайджанское кино, над ним должны работать наши режиссеры, операторы, звукорежиссеры, актеры и так далее. Надо взращивать и воспитывать наших специалистов, так же как надо взращивать и воспитывать нашего зрителя.

О поддержке государства

Министерство культуры и туризма в основном нацелено на съемки так называемых фестивальных фильмов, задача которых – познакомить мировую общественность с традициями, историей и культурой нашей страны. Это, безусловно, важно и необходимо. Но на этом, увы, денег не заработаешь.

Коммерческое кино – это, прежде всего, элемент «поп-культуры», потому что, чтобы завоевать массового зрителя, нужно создать хит, шлягер, который будут смотреть все. Это все равно, что футбол, который рекламирует ту или иную страну во всем мире. Да, артхаусное кино тоже может стать популярным, но лишь в определенных кругах. Но, что называется, «собрать кассу» сможет только «поп-фильм».

На такие фильмы государство денег не выделяет, по той простой причине, что такие проекты – весьма недешевые. Да мы и не просим, нам достаточно получить лишь поддержку. В этом смысле было бы хорошим решением создание Фонда кино, когда каждый из желающих создать потенциальный хит может рассчитывать на получение определенной квоты. Нужно понимать, что чем больше людей будет задействовано в киноиндустрии, тем выше будет конкуренция и, соответственно, уровень конечного продукта.

Кроме того, и сегодня это особенно важно, в последнее время культурные ценности у нас тоже девальвировались. И государство в лице того же Министерства культуры и туризма могло бы использовать коммерческое кино в качестве платформы для внедрения в подсознание зрителей необходимой пропаганды.

Тот же подросток сегодня через фильмы получает некие «месседжи», которые воспитывают его. Почему не вложить в эти фильмы «месседжи» о семейных ценностях, дружбе, верности? Мы, как производители кино, сегодня это пытаемся делать на своем уровне. Но нас должно быть больше. И меня удивляет, что государство в лице Министерства культуры и туризма почему-то не делает такой заказ молодым кинематографистам, попутно поддерживая их небольшими капвложениями в их производство. Увы, у нас нет Фонда кино, а он необходим. Потому что есть немало талантливых креативных молодых людей, которые очень хотят и, главное, могут делать что-то конкретное и нужное. Тогда через лет пять можно будет увидеть реальные результаты, в том числе и экономические.

Статья подготовлена в рамках сотрудничества с Программой ЕС-Восточного Партнерства «Культура и Креативность» culturepartnership.eu.

www.facebook.com/culturepartnership

Натали Александрова

Фото предоставлены героями интервью