Временный поверенный в делах: «Португалия готова поделиться опытом в развитии туризма с Азербайджаном» - ФОТО

Интервью 1news.az c временным поверенным в делах Португалии в Азербайджане Марией Жоао Лопес Кордосо.

- Госпожа Кордосо, в чем успех развития туризма в Португалии? Может ли Ваша страна поделиться своим опытом в этой сфере?

- Португалия уже давно является туристическим центром. Это страна с большим разнообразием сценариев – от горных пейзажей до лучших пляжей в Европе, где население любит встречать иностранцев и, как правило, может говорить на иностранных языках.

Португалия является очень безопасной и гостеприимной страной, наш девиз «Приходи как турист и уезжай в качестве друга». Страна имеет 14 объектов, включенных в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

В Португалии насчитывается 20 ресторанов, отмеченных звездами Мишлен. В 2016 году страну посетили 19 миллионов туристов, что почти вдвое больше населения страны. У нас было около 60 млн остановок на ночь (20 млн из них относилось к иностранцам).

Туризм составляет 10% нашего ВВП и мы прекрасно понимаем, что это – большой катализатор для развития бизнеса.

Я считаю, что мы можем поделиться с Азербайджаном своим опытом в этой сфере. К примеру, мы вложили инвестиции в подготовку человеческих ресурсов и имеем 12 школ, посвященных туризму. Мы могли бы поделиться этим опытом с вами. И на данный момент мы ведем переговоры с Министерством культуры и туризма о подписании Протокола о сотрудничестве.

Мы надеемся принять в этом году у себя министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева.

Если в 2010 году всего лишь 300 азербайджанских туристов посетили Португалию, то в 2015 году их число увеличилось до 1300. Я знаю много азербайджанских туристов, которые уже воспользовались летним чартерным рейсом в Барселону, чтобы путешествовать затем по Португалии. Мы предусматриваем в будущем открыть чартерные рейсы в Португалию.

- Куда можно обратиться за получением визы для посещения Португалии?

- Наш офис не выдает визы. Визу для посещения Португалии можно получить посредством посольства Франции, и там нет никаких проблем в этом вопросе. Это обычная процедура для стран, которые выдают шенгенскую визу.

- Ваша страна известна своим портвейном, производством обуви, вина, консервированной продукции, других товаров. Какую продукцию Португалия импортирует и экспортирует в Азербайджан? Каков товарооборот между двумя странами?

- Наш товарооборот в 2016 году составил около 457 млн евро. Мы импортировали продукцию на 455 млн евро и экспортировали – на 1.8 млн евро. Наш экспорт в основном составляют машиностроение (26,1%), лекарства, продукты питания, керамика, мебель и одежда. Импорт полностью составляют энергоресурсы.

- Какие проекты Ваша страна хотела бы реализовать в Азербайджане?

- Мы бы хотели углубить наши двусторонние отношения во всех областях, в частности в сфере торговли и инвестиций. Отношения превосходны, но нужно сделать их немного более динамичным. Мы также хотим привлечь больше азербайджанских туристов в Португалию и дать нашим людям возможность знать друг друга лучше.

У нас много общего. Культурные связи играют центральную роль в отношениях между странами. В связи с этим следует иметь в виду, что португальский язык является пятым самым распространенным языком в мире и мощным стимулом для развития деловых отношений.

- Какой информацией владеет португальское общество об Азербайджане?

- Почти два года назад я приехала в Азербайджан, потому что мое правительство считало важным иметь своего дипломата в Баку. Однако у вас нет кого-либо в Португалии (представительства), поэтому не так много там знают о вашей стране.

Тем не менее, многие португальские спортсмены принимали участие в международных соревнованиях, которые организовывала ваша страна. Можно напомнить о победе сборной Португалии в юношеском чемпионате Европы по футболу среди 17-летних игроков в Баку.

Эти спортивные события повысили интерес португальцев к Азербайджану.

Между нами немало общего. Мне кажется, общим является наш гостеприимный характер, особое значение, которое мы придаем сильным родственным связям и умению наслаждаться жизнью.

- В Азербайджане недавно была проведена фотовыставка, посвященная Португалии. Может ли схожая выставка пройти в Вашей стране об Азербайджане?

- Это прекрасная идея! Мы должны работать над этим вместе и, возможно, предложить эту идею посольству Азербайджана, аккредитованному в Португалии. Я фактически планирую представить эту выставку в различных местах (в АР), потому что считаю, что это будет хорошим способом для представления Португалии. Фотограф Айдын Садыхов посетил многие объекты всемирного наследия в Португалии и имеет много замечательных историй, о которых хотел бы рассказать.

- Какова позиция Вашей страны касательно урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта?

- Как вы помните, во время Лиссабонского саммита ОБСЕ 1996 года действующий председатель ОБСЕ сделал заявление, в котором были представлены принципы, которые впоследствии стали основой для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это был очень важный момент для Азербайджана.

Португалия, как и все остальные страны-члены ЕС, верит в мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в соответствии с международным правом. Как вы знаете, ни одна из стран-членов ЕС не признает Нагорный Карабах. И, конечно же, мы полностью поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ и трех сопредседателей. Я верю, что и сам Азербайджан желает мирного урегулирования конфликта.

Эльшан Рустамов