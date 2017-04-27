Интервью 1news.az с тюркологом Эльшадом Алили.

- Эльшад бей, вы являетесь автором очень интересной темы «Тюркизмы в аккадском языке». Что говорят ваши исследования, много ли тюркизмов в этом древнем языке? Что привело вас к изучению данной темы? Чем вы вдохновились?

- Об этом было много бесед. Я сам давно занимаюсь изучением корней тюркского языка. Кроме тюркизмов в аккадском языке у меня имеются разные исследования по этимологии данного языка и расшифровке древних текстов. Естественно, зная о наличии тюркизмов в языках древнего мира, я просто не мог пройти мимо данного вопроса. Где-то в начале 2000-х годов мне попалась академическая работа покойного турецкого профессора Османа Недима Туны, который в своих работах приводил наличие 165 тюркизмов в шумерских текстах. Есть мнение, что О.Н.Туна располагал большим количеством тюркизмов (примерно около тысячи – в шумерском), но он не успел опубликовать все это.

Следует отметить, что О.Н.Туна был учеником известного немецкого ассиролога и шумеролога Берна Ландсбергера – авторитетного ученого с мировым именем, который тоже признавал наличие тюркизмов в месопотамских клинописных текстах.

Примечательно, что сам Осман Недим Туна не был 100%-ным тюркологом. Если бы у него были более углубленные знания в области древних тюркских языков, он бы привел намного больше интересных фактов.

Около 15-и лет назад я начал интересоваться и изучать данный вопрос. Изучение я начал с урартских текстов, где впервые столкнулся с тюркизмами. А потом перешел к аккадским текстам. Почему именно аккадский язык? Есть несколько клинописных языков (алфавитов), которые отличаются друг от друга. Самые обширные и богатые тексты написаны именно на аккадском. Например, в урартских текстах присутствует всего лишь 300 лексем. А в аккадских текстах можно наткнуться на тюркизмы, число которых превышает тысячу. Стоит добавить, что неизвестно, сколько финно-угорских слов присутствует в аккадском.

Многие зачастую говорят, что шумерский язык это тюркский, что является ошибочным утверждением. Он не тюркский. Приведу параллель – если в русском языке имеется около 3-4 тысяч тюркизмов, это не дает нам права говорить о тюркском происхождении русского языка.

В аккадских и шумерских текстах присутствует очень много тюркизмов, и это необходимо изучать. Более того, в аккадских текстах имеются дериваты (производные) слов с тюркскими корнями. То есть аккадский язык мог из одного тюркского корня или какого-либо слова произвести 10, 20, 30, а иногда 40 новых слов. Этот момент не был известен, так как никто об этом не писал. И при дальнейшем изучении данного вопроса, что заняло у меня более 10 лет, я столкнулся с многими еще более интересными фактами.

- Правомерно ли говорить о тюркизмах в аккадском языке? Ведь, согласно классической историографии, тюркские языки появились позже аккадского. Насколько это научно? И, самое главное, если считать, что аккадский и шумерский не являются тюркскими языками, как в эти языки попали тюркизмы? Как вы объясните это?

- Во-первых, мы можем спокойно употреблять слово «тюркизм» или «тюркский язык» в данном контексте. В XIX веке ассирологи, изучавшие данные тексты, обобщенно говорили о туранских языках. Под туранскими языками подразумевались сегодняшние урало-алтайские языки. В основном, тюрко-татарский, венгерский и финно-угорские языки. Понимаете, вышеуказанные слова, найденные в аккадских текстах, относятся именно к базовой тюркской лексике и сформированы на основе законов словосложения тюркских языков.

Есть ученые, считающие, что данные слова являются не тюркизмами, а ностратическими словами. Но это не так. Там есть 2-слоговые, 3-слоговые слова, которые воспроизведены по законам словосложения тюркского языка. Если мы будем утверждать, что это ностратические слова, то нам придется признать, что ностратический язык имел законы словосложения тюркского языка. А это неправильно.

Каким-то образом эти слова были заимствованы аккадцами и шумерами. Конечно же в регионе присутствовали носители тюркских языков. Их было очень много. По моим наблюдениям это были кочевые племена умман-мандов, которых еще называли элатами. Позже они стали известны как гимиры (киммерийцы) и скифы (саки). Что интересно, кроме этих племен в аккадских текстах можно наткнуться на термин «гунн» в контексте гимиров и саков, который обозначал элитные войска (спецназ, авангард) армии. Среди данных умман-мандов присутствовали племена турукков, субаров, кутиев и т.д. Кстати, в древности их называли «вавилонскими скифами».

- Какое влияние могут оказать результаты вашего исследования на региональную историографию?

- Вы знаете, когда я начинал свои исследования, то даже не представлял, к каким выводам смогу прийти. Присутствие тюркских слов в Месопотамии 5 тысяч лет назад в корне отрицает парадигму алтайского языкового родства и в качестве родины тюркского языка Северный Ордос. Согласно современной тюркологической версии, которой также придерживаются некоторые академические школы, в том числе и российская, тюркский язык возник где-то 2300-2400 лет назад на севере Китая, после того как откололся от общеалтайского корня. Это ошибочное мнение. Так как 5-6 тысяч лет назад в шумерских, аккадских текстах присутствовали такие тюркизмы, которые мы сегодня используем практически без изменений. Это еще притом, что в аккадских текстах выявлены всего 4 гласных – а, е, и, у. Например, у нас есть слово «əyri» (кривой, изогнутый), диалектическое «egri, əgri», которое в аккадских текстах приводится как «eqru» с аналогичным значением. То есть эти слова остаются неизменными уже в течение 4-5 тысяч лет.

Хочу добавить, что меня удивило присутствие массы производных от тюркизмов слов в аккадских текстах. Есть и финские слова, но я, к сожалению, не такой уж знаток финно-угорских языков. Представьте себе, тысяча слов из тюркского и тысяча из финского. И если минимум из каждого этого слова в аккадском производились 10 дериватов (производных слов), то получалось 20 тысяч новых слов. А это позволяет нам утверждать, что аккадский язык являлся производным языком в целом. За этот период он развился, появились новые слова, грамматические законы, но все-таки он является производным языком.

Кому-то это может показаться фантастикой, но мои исследования привели к результату, что протоаккадский язык был агглюнативным. Каким-то диалектом шумерского языка. Просто, внедряя флективные законы, этот язык превратился во флективный базовый семитский язык.

- Вы отметили, что в аккадском языке присутствуют тюркизмы, которые остались неизменными в течение тысячелетий. Можете привести какой-либо пример по этому поводу?

- Это очень важный момент. Присутствуют не только отдельные слова, но и целые фразы, которые являются тюркскими, но используются сугубо в нашем языке. Это говорит о том, что в тот период уже присутствовали различные тюркские диалекты. И один из них лег в основу нашего языка 5 тысяч лет назад. В качестве примера, допустим слово «toppuş» (карапуз, пузатик). Это слово есть только в нашем языке. Его нет ни в турецком, ни в других тюркских языках. В том же значении в аккадских текстах присутствует слово «tuppuşu», где последнее «u» является суффиксом именительного падежа. Другое слово «qabaq» (перед), оно присутствует в вавилонских текстах как «qabaqu».

В заключение хочу отметить, что аккадский язык является базовым языком для всех семитских языков. Многие ассирологи согласны с этим. Но семитологи отрицают данное мнение. Они говорят, что кроме аккадского параллельно были другие семитские языки, хотя какого-либо фактологического материала об этом нет. И вот эта аккадская лексика перешла в арабский язык, иврит, сиро-арамейский язык. Например, законы словообразования в арабском языке почти один к одному совпадают со словообразованием в аккадском. То есть арабский можно назвать поздней боковой ветвью аккадского языка.

Р.Д.