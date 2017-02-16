Одним из универсальных способов донесения до народа изъянов общества является язык сатиры.

Освещение проблем разрушительного характера, которые способствуют загниванию общества, с юмором – всегда наиболее действенный вариант, ибо оказываемый эффект подобен хлесткой пощечине. И это неудивительно – ведь выставленные на всеобщее обозрение недостатки, с которыми на подсознательном уровне мы уже давно смирились, начинают вызывать смешанные чувства, заставляя смеяться и одновременно горевать.

Именно такую цель преследовал наш отечественный сатирический киножурнал «Мозалан», выходивший во времена Советского Союза. Находившийся и на пике своей популярности, и затем длительное время в тени ввиду материальных затруднений, данный журнал вновь порадовал своих зрителей новыми выпусками. В связи с этим мы поговорили с директором «Мозалана», режиссером Али-Саттаром Гулиевым, который рассказал о «втором дыхании» легендарной студии и дальнейших планах.

- Как возникла идея возобновить выпуски киножурнала спустя такой большой промежуток времени?

- Начнем с того, что сатирический киножурнал «Мозалан» был учрежден в далеком 1970 году. И вплоть до 1991 года эта студия очень активно работала. Затем произошла перестройка, сфере кино перестали уделять повышенное внимание, и журнал начал застаиваться, хоть и формально продолжал существовать. В 2015 году Министерство культуры и туризма приняло решение возродить «Мозалан». Меня назначили новым директором, была собрана команда и мы начали интенсивную деятельность.

- Но в советское время была строгая цензура… Как при таком раскладе могли выпускаться ролики, высмеивающие действия некоторых чиновников и другие негативные моменты?

- Сама идея «Мозалана» возникла тогда на уровне государственных органов. В те времена в Москве выходил аналогичный киножурнал «Фитиль» - он просуществовал до середины 90-х и был в свое время создан по инициативе правительства с целью держать в узде чиновников по всему Советскому Союзу. Поэтому, в принципе, данная идея принадлежала самому государству, а не какой-то неправительственной организации. И сейчас, как я уже сказал, этот проект курируется Министерством культуры и туризма, так что все согласовано.

- Если сравнивать «Мозалан» советских времен и нынешний, какие отличительные черты можете назвать? Он как-то преобразился, изменился в плане тематики?

- Тематика осталась такой же. Что же касается технической стороны, разумеется, сейчас перед нами открыты более широкие возможности. Потому что тогда все снималось на кинопленку, и каждый ее метр имел цену, сейчас же мы используем цифровую камеру, значительно облегчающую процесс. Однако в те времена собрать творческую группу было гораздо проще вследствие большого выбора талантливых актеров, режиссеров, сценаристов. На сегодняшний день в нашей стране есть стоящие кадры, но их, к сожалению, немного.

- А вы набираете актеров среди профессионалов или организуете кастинги для всех желающих, чтобы выявить скрытые таланты?

- Естественно, только среди профессионалов. Потому что «Мозалан» спонсируется государством, и мы не можем рисковать, предоставляя шанс непроявившим себя ранее людям. Я применяю подобную тактику, когда снимаю свой собственный художественный фильм, выступая в нем продюсером и режиссером, но придерживаюсь того мнения, что в съемках «Мозалана» должны быть задействованы именно профессионалы, которые смогут донести до зрителей основную мысль, вложенную в этот короткий 3-4-минутный сюжет.

- А какие аспекты нашего современного общества вы нацелены высмеивать? Это будет преимущественно тяжелая артиллерия против нерадивых чиновников или простые люди тоже смогут узнать в ваших роликах себя?

- Вы знаете, всего понемногу. Иногда чиновников, иногда людей, которые не хотят стоять в очереди, школьных учителей, отличившихся неподобающим поведением, или откосившего от армии человека… Самое главное, чтобы люди восприняли этот «месседж» и сделали соответствующие выводы.

- То есть, по вашему мнению, с помощью таких роликов можно перевоспитать людей, заставить их задуматься над своим поведением?

- Разумеется! Для этого есть местные телеканалы и социальные сети, где мы будем показывать наш «Мозалан».

- Местные телеканалы? Как же трехминутные ролики «Мозалана», мимолетом пущенные в эфир, смогут перевесить «тойхану», которая заполонила наше ТВ? Разве не возникнет эффекта капли в море?

- Вы знаете, это не имеет значения. Может быть, из 100 процентов телезрителей всего десять не переключат канал, когда начнут показывать наши сюжеты. И если хотя бы один из них задумается, сделает что-то благое для своей родины, значит, наша цель была достигнута.

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- А помимо телевидения, где еще планируете демонстрировать ролики «Мозалана»? Не думали показывать их в кинотеатрах перед началом фильмов?

- Такая идея как раз была, и мы обязательно воплотим ее в жизнь. А еще у нашего киножурнала есть свой канал на YouTube, куда мы будем постепенно выкладывать новые выпуски.

- А на какую аудиторию вы нацелены? Это, в основном, люди старшего поколения, которые застали зарождение «Мозалана», или молодым он тоже будет интересен?

- Конечно, подавляющее большинство аудитории составляют люди, родившиеся в Советском Союзе, которым за сорок, но так как «Мозалан» - это отечественный бренд, он будет востребован и среди молодежи. Потому что наши выпуски построены на критике, а, как известно, азербайджанский народ очень любит покритиковать. Поэтому такой киножурнал всегда будет актуальным.

- А лично вам, как режиссеру, «Мозалан», наверное, близок в первую очередь благодаря своему сатирическому жанру? Вы ведь уже снимали комедийные фильмы…

- Я снимал не только комедийные фильмы. Вообще, юмор близок всему нашему народу, и, если вы заметили, в наших кинотеатрах среди местных фильмов обычно демонстрируют только комедии. И даже когда наши режиссеры обращаются к другому жанру, снимают нечто серьезное, это вызывает у наших зрителей более умеренный интерес.

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- Расскажите, как вы собирали творческий состав группы. Вы говорили, что в Азербайджане сложно найти профессионалов в сфере кино…

- Проблема заключается лишь в том, что их мало, однако у нас получилось собрать хорошую команду. Мы решили, что над каждым последующим сюжетом будут работать разные режиссеры, чтобы дать возможность наибольшему числу людей внести вклад в развитие «Мозалана». При этом технический состав группы лучше оставлять неизменным, чтобы работа протекала слаженно.

- И напоследок, поделитесь планами касательно «Мозалана».

- На данный момент нашей студией снято уже 9 сюжетов, которые будут постепенно показаны. Пока мы представили общественности всего один выпуск, посвященный взяточникам, но посредством вашего информационного агентства хотим поделиться еще одним свежим выпуском.

Хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что «Мозалан» является государственным киножурналом, мы можем на законном основании сотрудничать с любыми другими организациями – как с государственными, так и с частными фирмами. Мы всегда открыты для предложений со стороны, всегда готовы рассмотреть сценарии и сюжеты.

Знаете, я считаю, что проблемы, на которых мы акцентируем внимание, будут существовать всегда, и нам, естественно, не под силу полностью искоренить их. Однако есть хорошая поговорка: «Хочешь изменить мир – начни с себя». И если мы будем продолжать освещать негативные моменты, разрушающие наше общество, языком сатиры, в какой-то степени это подействует. Я уверен в этом.

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Лейла Мамедова

Фото: личный архив Али-Саттара Гулиева

Специально для почитателей «Мозалана» публикуем подборку лучших выпусков киножурнала, снятых в советское время.

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