В Сети стало активно распространяться это видео 1996 года:

Мы решили поговорить с основателем молодежной дискотеки Skylife Намиком Мамедовым о том, как все начиналось и развивалось тогда, и в чем отличие от дня сегодняшнего.

Многие наши читатели знают Намика как публициста, ресторатора и дизайнера, но, как утверждает он сам, все начиналось именно с диджеинга.

- Добрый день, Намик. Итак, как к вам пришла идея создать дискотеку?

- Музыка всегда была важной частью моей жизни. Любовь и вкус к музыке родители прививали мне с детства. Я засыпал под Boney M, Joe Dassin, Paul Mauriat и всех итальянцев, которые были тогда популярны. Каждое застолье в нашем доме заканчивалось песнями под аккомпанемент моего папы и дяди. Еще в школе у меня уже была приличная коллекция аудиозаписей и звуковая техника. Я все свои сбережения тратил на это. Начинал со школьных дискотек. Сначала на праздниках в своей школе, затем начали приглашать в соседние. Плюс занимался звукозаписью.

- Почему именно Skylife?

- Автор того видео Риад Алиев, мой друг и тогдашний партнер по клубу.

Качество видео, конечно, слабоватое, но тогда сам факт видеосъемки уже был некоторым достижением, потому как видеокамеру могли позволить себе немногие. Мы с Риадом и другими коллегами учились в Авиационной академии и как дань уважения к своему вузу назвали дискотеку Skylife. Дата рождения дискотеки - март 96-го. Первый месяц мы работали в Клубе моряков, на Сахиле, но там нам вскоре стало тесно, и мы перебазировались на второй этаж холла кинотеатра «Низами».

Такого формата дискотек в тот период было немало, но самая массовая была наша - за раз мы могли вместить до 800 человек. Нужно понимать, что это был 96-й год, все выглядело очень примитивно по теперешним меркам, но это было начало. И мы были первыми, кто создал дискотеку в отдельно взятом помещении, а не в холле какого-нибудь кинотеатра или Дома культуры. Это было уже в 97-м, в задней части кинотеатра, которая выходит в сквер. Бывали дни, когда клуб был забит полностью, и нам приходилось отказывать некоторым желающим попасть в него. Так что, первые аншлаги тоже за нами.

- А как начинали раскрутку?

- Одно объявление мы повесили у себя в Авиационной академии, второе - в Хореографическом училище. И для начала этого было вполне достаточно. Буквально с третьей-четвертой вечеринки зал уже был заполнен полностью.

Для девушек вход был бесплатный, для парней - 10 000 манатов старыми или, как мы тогда говорили, один ширван. Была и своеобразная система скидок 5+1, для каждого шестого из группы парней вход был бесплатным.

- А как решали вопрос с аппаратурой? Тогда ведь приобрести технику было непросто.

- Нам, так сказать по блату, достался профессиональный звуковой комплект Tesla (не путайте с автомобильным брендом). Половину техники добили из моей коллекции. Стробоскоп был самодельным. Часть акустических систем собрали из динамиков кинотеатра. Тогда ведь кино почти не показывали, и кинотеатру нужно было как-то выживать.

Профессиональный диджеинговый пульт и микрофон Риад привез из Москвы. Плюс много компакт-дисков. Музыка была только на CD, о новинках на винилах тогда даже и не мечтали. На коллекцию CD можно было купить новый «Жигули». Это сейчас с музыкальным контентом все просто. Нажал кнопку - скачал песню. А тогда хороший CD был на вес золота.

- А что крутили?

- Очень популярным был хип-хоп: C+C Music Factory, Snap, Joy B. Ellis. Dr Alban, Ice MC, российский MF3. На подъеме был Prodigy. И была одна особенность: через каждые 4-5 треков звучали медленные композиций или, как тогда говорили, «медляки». Сейчас это кажется диким, но тогда было нормой. Да и необходимостью в некоторой степени. Ведь это служило отличным поводом для знакомств, что было непростой задачей в те годы, социальных сетей же еще не было.

- Вы продолжаете карьеру диджея?

- Музыка помогает мне в работе. Когда я делаю проект, то подборка музыкального контента - одна из немаловажных составляющих. Но время от времени я стою и у пульта. Направление, которое я в основном сейчас играю на вечеринках, - это deep house. И у меня есть свой аккаунт на promodj, куда я выставляю свои сэты различного стиля.

Вообще, музыка важная составляющая в заведении любого формата, но у нас крайне редко придают этому должное значение. И очень напрасно. Это так же важно, как и вкусная еда, ведь хороший ресторан, помимо того, что на столе, продает еще и приятную атмосферу.

- А кто еще из диджеев работал с вами?

- Я знаю, что многих диджеев вдохновил этот клуб. Многих из действующих и тех, кто уже давно не занимается этим. Рамиль Ашрафов, один из основателей ассоциации диджеев, начинал со мной.

- Как вы думаете, почему этот формат не выжил?

- Вы знаете, я часто задумываюсь над этим. В то время было много интересного, что не дожило до наших времен. Постоянные хип-хоп-баттлы, различные кружки. Например, мои близкие друзья занимались картингом и мотоспортом. Я часто посещал их секции и бывал на соревнованиях, которые проходили несколько раз в год на мотодроме. Но сейчас нет ни таких кружков, ни самого мотодрома. Даже рок-фестивали были. И имелось немало коллективов, которые исполняли качественный рок.

А студенческий КВН? Это вообще отдельная тема. Могу с уверенностью сказать, что качество выступлений на сцене Оперной студии ни в чем не уступало многим теперешним шоу на российском ТНТ. А на сцене с Мурадом и Джабиком (Мурад Дадашов и Джабир Иманов - прим. ред.), которые в те времена еще были студентами, ни одна звезда Stand Up не сравнится. Помню, когда у Анара Мамедханова родилась дочь, мы узнали об этом на очередном этапе студенческого чемпионата и решили пригласить всех студентов квнщиков после выступления отметить это событие у нас в клубе. Были многие и из команды «Парни из Баку», очень веселая получилась вечеринка.

- А почему перестал существовать Skylife?

- В последний год мы работали на партнерских условиях с директором кинотеатра. С коммерческой точки зрения это был достаточно выгодный проект. Но по помещению нас “перебил” «Бинго клуб». По рентабельности ни одна дискотека с казино не сравнится. После этого уже пошел на нет энтузиазм.

Правда, впоследствии некоторые коллеги снова открыли клуб, уже в «Буревестнике», в здании, где сейчас находится Bank Respublika, но к тем акциям я уже не имел никакого отношения. Просто, можно сказать, подарил право на пользование названием.

- Скучаете по тем временам?

- Конечно, многое бы отдал, чтобы попасть в 96-й хотя бы на денек. Все те, кто тусовался в центре, знали друг друга. Путь от кукольного театра, по Фонтанке и Торговой до кинотеатра «Низами» занимал не меньше часа. Пока со всеми поздороваешься, соблюдешь все ритуалы приветствия. Та дискотека объединила многих людей. Знаю много семейных пар, которые познакомились именно там. Тогда было больше естественности, искренности и никакого пафоса.

- А в чем еще вы видите разницу между тогдашней и теперешней молодежью, теми, кому меньше 25-ти?

- Энтузиазма было гораздо больше. Мы мало думали о заработке, фанатично, с головой уходили в работу и старались делать ее максимально хорошо. О деньгах думали в последнюю очередь. Я считаю, что к любой работе, связанной с творчеством, должен быть именно такой подход.

Еще одно отличие в том, что в работе нужно было быть универсалом. Мы с коллегами, к примеру, разбирали любую технику чуть ли не до последнего болтика и собирали заново. Самодеятельничать приходилось во всем. Многое собирали своими руками.

Живого общения было больше. Сейчас эра социальных сетей, в этом есть очевидные плюсы, но и минусов от этого явления немало.

Намик Мамедов, дизайнер и проектный менеджер в сфере ресторанного бизнеса.

Сайт: www.mamedov.az

Персональная страничка: http://www.facebook.com/mamedovaz

Является автором ряда проектов, среди которых ресторан «Долма Киев», RnB Café (консультант), ресторан La Casa, Café City Sahil, Café City Fontan, ресторан MESA, ресторан AVAZ, кафе AZZA