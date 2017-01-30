О том, почему повышенное давление может являться признаком очень серьезных проблем со здоровьем

Отношение к собственному здоровью у наших сограждан достаточно пассивное.

Как правило, они обращаются к врачам лишь тогда, когда симптомы той или иной болезни не просто проявляют себя, а становятся практически постоянными составляющими их повседневной жизни. И это, в том числе, становится причиной того, что помощь врачей ограничивается лишь поддержанием жизни пациента. Или – и это в лучшем случае – сложнейшими операциями.

Наш сегодняшний собеседник - нефролог Центральной больницы нефтяников доктор медицинских наук Эльнур Фараджев - выступил с инициативой призвать наших сограждан к более внимательному отношению к своему здоровью.

Напомним, что доктор Фараджев с 2008 года принимает участие в сложнейших операциях по трансплантации почек. И сегодня, когда в закон о трансплантации органов в Азербайджане вносят новые изменения, как никогда раньше нужно задуматься о том, что сделать, чтобы предотвратить наступление критической ситуации, когда спасение жизни – только в заместительной терапии.

- Я как нефролог хочу обратить внимание читателей, а значит, потенциальных пациентов, на причину возникновения почечной недостаточности, - начал беседу с нами Э.Фараджев. - Почему вообще возникает ситуация, когда человеку необходимо гемодиализное лечение или пересадка почки. Отмечу, что это происходит на последней стадии почечной недостаточности, то есть, если говорить прямо и грубо, когда человек уже фактически «упустил» почки.

- Вы хотите сказать, что в возникновении такого состояния виноват сам пациент?

- Зачастую – да. У наших людей достаточно безалаберное отношение к собственному здоровью. То есть, машину на техосмотр они отправляют регулярно, и то потому, что в противном случае их ждет штраф. Беда в том, что в случае с «техосмотром» организма «штрафы» гораздо более серьезные, причем, и в материальном плане тоже. Наши люди до сих пор не понимают, что профилактика заболеваний – это лучший способ оставаться здоровым.

Во всех цивилизованных странах граждане ежегодно проходят обязательную общую диспансеризацию, результаты которой способны показать общую картину состояния их здоровья. И если врачи обнаруживают какие-то тревожные «звоночки», граждан сразу же направляют на консультацию к соответствующему специалисту. Я вполне отдаю отчет в том, что в Азербайджане пока нет всеобщего медицинского страхования, что в значительной мере способствует тому, что люди избегают лишнего посещения врача. Но есть множество клиник, государственных и частных, есть реальная возможность сдать раз в полгода-год хотя бы элементарные анализы, чтобы в будущем… да просто, чтобы оно было это будущее у конкретного человека.

- На что же надо обращать внимание Вашим возможным пациентам?

- На артериальное давление. Как правило, ко мне лично пациенты обращаются достаточно поздно, когда почечная недостаточность начинает проявлять себя: появляется тошнота, слабость. А это – уже третья или четвертая стадия болезни! Да, мы, естественно, назначаем лечение, которое в значительной степени облегчает им жизнь, и даже улучшает ее качество, то есть, проходят отеки, одышка, анемия, появляется аппетит. Но… уже сам факт диагноза «почечная недостаточность» говорит о том, что процесс будет усугубляться. Это, увы, неизбежно, потому что процесс этот прогрессирующий.

- Любые проблемы с почками у человека – это признак почечной недостаточности?

- Нет. Почечная недостаточность – это синдром нарушения всех функций почек. Дело в том, что одна почка может заменить работу двух, иначе, к слову, была бы невозможна и трансплантация.

- Это природой специально так задумано?

- Возможно. Пациенты часто задают мне этот вопрос. Может быть, Всевышний действительно дал человеку две почки с тем, чтобы одной можно было поделиться. Но беда в том, что люди умудряются запустить работу обеих! Когда, допустим, уровень креатинина выше нормы, это уже означает, что две почки сразу поражены более чем на 50%. И этот процесс уже, увы, нельзя остановить. Врачи должны найти причину повреждения почечной ткани и устранить ее, чтобы успеть сохранить почки. Но если почечная ткань уже дошла до минимума, необходимого организму, то начинается почечная недостаточность.

- Сколько у нас больных с почечной недостаточностью?

- В среднем по стране на каждый миллион человек у тысячи наблюдается почечная недостаточность. Да, эта болезнь не так распространена, как, допустим, диабет. Но проблема состоит в том, что число таких больных ежегодно увеличивается. И чаще всего это происходит потому, что заболевания почек протекают бессимптомно, а к врачам, как я уже сказал выше, наши люди обращаются лишь тогда, когда у них возникают серьезные проблемы.

- Но как можно предотвратить заболевание, о возможности появления которого человек даже не подозревает?

- Самый первый сигнал – это повышение артериального давления, то есть, артериальная гипертензия. Я не прошу, я настаиваю на том, чтобы каждый человек, который однажды перенес повышение давления, обязательно прошел обследование у нефролога и кардиолога.

- «Однажды»? Вы серьезно? То есть, если один раз человеку стало плохо, и он измерил давление, которое оказалось повышенным, ему надо бежать к врачу?

- Да. Давление просто так не повышается, это – серьезный симптом. И если человек обнаружил, что показатели его давления выше нормы на 10-20 единиц, необходимо выяснить причину.

- Я думаю, нет, я уверена, что из-за единичного случая мало кто из наших сограждан начнет бить тревогу. Скорее всего, ограничатся приемом таблетки, и все.

- Увы, это так. Именно поэтому я обращаюсь к людям через прессу, в своих выступлениях по телевидению и на своем Ютуб-канале. Но проблема еще глубже: дело в том, что наши люди часто не утруждают себя тем, чтобы даже измерить давление. А ведь артериальная гипертензия чаще всего тоже не проявляет себя сразу. Давление может повышаться постепенно, день ото дня, и человек может просто этого не замечать. А потом люди удивляются, почему «помолодели» инфаркты и инсульты.

- Вы нас пугаете.

- Я именно этого и добиваюсь. Да, я хочу, чтобы читатели испугались и срочно занялись своим здоровьем. Прочли статью? Измерьте давление!

- Ну, хорошо. Допустим, человек выяснил, что у него повышенное давление, пошел к специалистам, а они ничего не обнаружили.

- Таких пациентов в любом случае надо наблюдать. Артериальная гипертензия делится на две группы: первичную и вторичную. Вторичная составляет всего 10%, и в случае ее появления всегда выявляются определенные, уже существующие в организме проблемы. Это могут быть заболевания почек, надпочечников, эндокринной системы, ишемическая болезнь сердца и так далее. То есть, в данном случае артериальная гипертензия – один из симптомов перечисленных заболеваний.

А вот первичная составляет аж 90%, и, увы, ее причины найти сложнее. То есть, у человека есть лишь один симптом: это повышенное давление. И именно таких людей надо наблюдать, чтобы это самое давление привести в норму. А для этого надо устранить причины его повышения.

- Ну, в наше время, когда в состоянии стресса большинство сограждан, повышенное давление – это почти норма…

- Это не должно становиться нормой. Кроме того, стресс есть, как Вы справедливо заметили, у всех, а вот давление повышается лишь у некоторых. Значит, на это есть причины. Это может быть избыточный вес, злоупотребление алкоголем, курение или повышенное содержание соли в организме. Грамотный специалист не просто выпишет таблетки, стабилизирующие давление, он обязательно должен назначить больному диету, заставить отказаться от вредных привычек, заняться спортом, снизить вес. Не все врачи объясняют, что каждый килограмм избыточного веса провоцирует повышение артериального давления на 1 мм! То есть, если человек сбросит вес, то, соответственно, снизит и давление.

- Но в первую очередь, пациент должен прийти к такому врачу?

- Совершенно верно. Особенно, если давление повысилось на фоне кажущегося благополучия со здоровьем у относительно молодого человека. И ни в коем случае нельзя заниматься самолечением! Иначе можно упустить причину, и получить плачевный исход. Противопоказано также продолжать вести прежний образ жизни: то есть, не придерживаться диеты, курить, вести малоактивный образ жизни, но при этом пичкать себя таблетками от давления. Это ни к чему хорошему не приведет. А если причина – в проблеме с почками, такие люди могут вполне стать претендентами на заместительную терапию почек, то есть, диализ или трансплантацию. А это – инвалидность, и огромные материальные и душевные проблемы не только больного, но и его близких.

- А если успеть обратиться к врачу? Есть вероятность, что можно избежать такой страшной перспективы?

- Безусловно. Если речь идет о первичной артериальной гипертензии, то есть, если давление повышается на 10-20 единиц выше нормы, то вполне.

- Вы сказали, что не раз выступали с подобными призывами. Есть ли результат?

- Вы знаете, да. Ко мне на прием стало приходить больше больных с первичной гипертензией.

- Знаете, у нас действительно как-то не принято чуть что - бежать к врачу. Многие побоятся, что их назовут ипохондриками.

- А я как раз считаю ипохондриков нормальными людьми. Нет, не тех, конечно, которые находят у себя в сутки все болезни из медицинского словаря. Но вот людей, внимательно относящихся к своему здоровью и при наличии каких-то симптомов сразу обращающихся к врачам, - я приветствую. Кроме того, на мой взгляд, лучше пойти к врачу и развеять страхи, чем сидеть дома, читать в «Гугле» страшные рассказы про возможные болезни и искать ответы у друзей или в соцсетях.

- С этим я согласна. Но чего Вы ждете от Вашего призыва? Что читатели прочитают, измерят давление и сразу побегут на прием?

- Что читатели прочитают и сразу измерят давление. И начнут делать это регулярно. А если заметят отклонение от нормы, последуют моему совету и посетят нефролога или кардиолога. Особенно, если эти люди уже отмечали у себя частые головные боли, головокружения, сердцебиения и другие симптомы. Чем раньше они попадут к врачу и пройдут обследование, тем выше вероятность того, что они никогда не попадут на заместительную терапию или на операционный стол.

- Скажите, а причина того, что число больных с почечной недостаточностью растет – исключительно в безалаберности самих больных? Или есть еще другие причины, например, качество воды?

- Основная причина – именно эта. Что касается воды, с качеством у нас все в пределах нормы, а вот достаточное количество воды наши люди зачастую не употребляют, это факт. Сегодня в большей степени получили распространение болезни обмена веществ: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, и та самая артериальная гипертензия.

- Еще говорят, что раньше не было столь точной диагностики многих заболеваний, отсюда – более-менее «позитивная» статистика прошлых лет. Это верно?

- Да. Именно факт появления точной диагностики сегодня стал причиной того, что людей стало возможно спасать. Просто их учет стал вестись более качественно и точно.

- В заключение хочу уточнить: не хотите ли напугать читателей еще больше? Ведь многие, прочитав, могут сказать: ой, да ладно, вот поддерживающая терапия дает еще лет 10 жизни, так что успею.

- Пусть такие читатели вспомнят, что в наше время инсульт и инфаркт в 35 лет стали уже не редкостью, и не тянут с обращением к специалистам. И помнят, что, если симптомы уже существуют, их здоровье полностью восстановить уже не получится в любом случае. Но можно предотвратить развитие потенциально опасных болезней. Так что все в их руках.

- Что ж, спасибо за «шоковую терапию».

- Пожалуйста. Здоровья вам и читателям!

Натали Александрова