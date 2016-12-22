Незрин Мамедбейли: «Мы продали квартиру в городе и переехали в поселок, чтобы разместить больше животных…» - ФОТО

Многие из нас испытывают сочувствие к братьям нашим меньшим, пускают бездомных животных погреться в своих подъездах и даже временами подкармливают их – одиноко скитающихся по городу.

В этом бесконечном водовороте противостояния суровым условиям улиц даже незначительная помощь со стороны людей как глоток свежего воздуха для этих несчастных созданий, ежедневно пытающихся выжить в борьбе с холодом и голодом.

И недавно мне довелось познакомиться с человеком, который превратил помощь животным в свое основное предназначение, ибо невозможно пройти мимо, когда доброта переполняет сердце.

О Незрин Мамедбейли по-другому не скажешь – приют, который она обустроила в стенах собственного дома с символическим названием «Ноев ковчег», стал пристанищем большому числу четвероногих и очертил для хозяйки границы ее обособленного мира. Общаясь с такими людьми, проникаешься глубоким восхищением и понимаешь, насколько поверхностно наше участие в этой глобальной и, к сожалению, до сих пор не решенной проблеме бездомных животных.

Как все начиналось: любовь с самого детства

Мама рассказывала, что я очень любила кошек, постоянно подкармливала, хотела забрать домой. Но родители не разрешали мне держать животных. А потом мы переехали с семьей на дачу, и там, в деревенских условиях, они уже не были против, и кошки стали у нас собираться, образовав такой вот кошачий приют.

Замуж я вышла достаточно поздно, мне было почти 30 лет, и когда будущий муж впервые пришел ко мне, он очень удивился такому «богатому приданому» (смеется). А в период ухаживания начал постепенно во все вливаться – возить кильку, покупать курицу-гриль, баловать моих подопечных. Тогда я поняла, что человек, погрузившись в эту деятельность с головой, тоже окончательно пропал, и он стал по жизни для меня опорой, оказав неоценимую услугу и подставив сильное мужское плечо, которое было столь необходимо.

Первое время, когда мы только поженились, жили в городской квартире, но потом поняли, что здесь не сможем никого разместить, и тогда мой муж принял ответственное решение, которое изменило нашу жизнь. Мы продали свою квартиру, купили участок в поселке и начали строить дом. Для моего супруга такое решение было достаточно смелым, учитывая, что он очень любит город. Это было сделано ради животных – настолько он проникся к ним симпатией. И вот теперь, уже на протяжении пяти лет, мы живем в поселке Зиря, и «Ноев ковчег» был возведен на нашем новом месте жительства. И если до этого мы держали только кошек, то сейчас у нас собираются и собаки, и кошки, и, можно сказать, все животные, которым нужна наша помощь, поэтому образовался своеобразный «ковчег».

Сперва это был небольшой приют, камерный, и главным аспектом являлось то, чтобы все животные жили в семье, а не отдельно в вольерах. У нас есть свои собаки, а есть те, которых мы в дальнейшем пристраиваем, но все они вхожи дом, поэтому даже невозможно определить какие наши, а какие нет. Все существуют с нами в прямом контакте. Они могут лежать на кроватях, могут развалиться в креслах, то есть образ жизни у них «домашний».

Мы делаем все – подбираем на улице раненых, лечим, водим к ветеринарам, обязательно стерилизуем, чиппируем, вакцинируем, открываем паспорта, ищем хозяев. То есть максимально все, на что хватает наших средств. Многие вещи мы не можем себе позволить только ввиду финансовых затруднений.

Большая часть денег, которая вкладывается в дело – наши собственные средства. Просто раньше у нас было немного животных, и мы как-то справлялись, а сейчас их стало немерено – более семидесяти кошек и десяти собак. Из-за того, что они должны содержаться свободно, безо всякой тесноты, мы определили для себя не приводить в дом больше десяти собак, но проходить мимо не получается, поэтому их число всегда превышает установленную нами норму.

Потом нам посоветовали рассказать о своем приюте общественности, и так я появилась на Фейсбуке. Я вообще не любитель выходить в мир и кричать о себе, просто мы поняли, что должны пойти на такой шаг ради животных. Мы открыли официальную страницу приюта, начали проводить акции, благотворительные ярмарки, аукционы, чтобы люди узнавали о нашей деятельности и помогали нам. Это было вынужденной мерой, потому что мы уже не могли рассчитывать на свои средства, их не хватало. Мы содержали слишком много животных, и одна еда обходилась нам в кругленькую сумму. А сейчас, слава Богу, помогают со стороны, не спонсоры, а отдельные частные лица, люди доброй воли, такие же, как мы.

На самом деле, заниматься животными не трудно, потому что это идет от сердца, изнутри. Как может быть трудно, к примеру, любить свою маму? Или своих детей – это же удовольствие! Но тяжело в другом плане. Тяжело от того, что слишком много вокруг нуждающихся животных. А нас, волонтеров, которые этим занимаются, мало. Если бы нам давалось по силам, было бы, конечно, легче. Но от того, что их так много, это эмоционально грузит человека – ты хочешь помочь, но понимаешь, что у тебя нет места, у тебя не хватит денег, у тебя нет машины, чтобы отвезти животных к ветеринару. Это - единственная проблема, которая может расстроить. Но из-за нее не нужно впадать в уныние, надо всегда надеяться на лучшее.

А так, конечно, заниматься четвероногими очень приятно и интересно. Они заряжают своей энергией, они столько радости приносят человеку, что перекрывают собой все отрицательные моменты. Я - человек позитивный и достаточно оптимистичный, поэтому даже в самой плохой ситуации пытаюсь зацепиться за какую-то соломинку и стараюсь выплыть. Главное – не поддаваться депрессиям.

Собака – «мундар», или Об ограниченном мышлении некоторых людей

Среди некоторых наших соотечественников распространилось такое мнение, что собака – это грязное животное, «мундар», и поэтому многие люди жестоко обращаются с уличными псами, издеваются над ними. Но мне иногда кажется, что часть этих людей просто услышала где-то какую-то мысль, а вдаваться в подробности не стала. То есть когда с ними разговариваешь, начинаешь расспрашивать, они теряются, не могут объяснить свою позицию. Повторяют постоянно одну и ту же фразу, не имея представления, что же за ней скрывается на самом деле.

Есть такая вещь, как подмена понятий, когда одно понятие подменяют другим. Например, в поселке, в котором я живу, практически все верующие. Причем верующие не только на словах – они следуют всем религиозным обрядам, соблюдают законы Аллаха, и при этом каждый второй держит дома собаку. То есть собака им не мешает совершать намаз, там нет никакого противоречия. Есть просто определенные правила, которые гласят, что после контакта с собакой нужно провести гигиенические процедуры, элементарно помыть руки, а потом начинать молиться. Но это ни в коем случае не говорит о том, что нужно быть жестоким по отношению к ним.

То есть, на самом деле нет никакой проблемы, просто, наверное, людям так удобней оправдывать свою жестокость. Человеку же надо как-то себя оправдать. И его собственная злость находит такое вот псевдорелигиозное объяснение, которым можно прикрыться.

Мне кажется, если человек озлобленный, несет в себе какую-то агрессию, она будет распространяться на все что угодно. Просто животные подпадают под удар первыми, потому что это - самый беззащитный слой. Озлобленные и к людям будут относиться так же, но плохое отношение к человеку чревато последствиями. За это могут засудить, применить по отношению к тебе какие-то законы, поэтому обидеть человека сложнее. А обидеть животное проще, потому что, по сути, в нашей стране нет хорошей работающей правовой базы. Если животные будут защищены так же, как человек, наверное, часть этого озлобленного общества будет держать свою злость при себе.

Да, в Азербайджане введен штраф размером в 500 AZN за жестокое обращение с животными, и это большой плюс, но остается вопрос: «Кого-нибудь уже оштрафовали на такую сумму?» Потому что зачастую подобные дела, которые затеваются с благими намерениями, ничем не заканчиваются в итоге. Народу нужны примеры, что человек поднял на собаку руку и действительно понес наказание. Это должно быть показательно, это должно освещаться, потому что многие люди вообще не знают, что существует такой штраф.

Сейчас, слава Богу, в социальных сетях информация распространяется очень быстро. Но есть часть общества, которая вне информационных сетей, и чтобы до них доходили такие новости, необходимо вмешательство телевидения. Опять же говорю, конечно, мы развиваемся, и на данный момент ситуация лучше, чем, например, 10 лет назад, когда не было ни петиций, ни статей на эту тему, ни разговоров, ничего. Но не надо останавливаться, надо продолжать бороться.

Именно детям с раннего возраста надо прививать любовь к животным…

Мы часто в поселке собираем соседских ребят. Они приходят, смотрят, как мы ухаживаем за животными, учатся, как их гладить, как с ними обращаться. Мы это делаем просто так, нас никто об этом не просит. И если каждый внесет свой вклад в эту «копилку добра», ситуация изменится в лучшую сторону.

Кстати, многие дети даже не знают, что животные могут болеть, что они нуждаются в нашей помощи. А что с них взять, если человеку не объясняют? Поэтому нужно запастись очень большим терпением, потратить время, объяснить, и это обязательно принесет плоды. Я вижу, как дети меняются на глазах. Даже взрослые меняются, просто нужно над этим работать. Не в год один раз, а каждый день. Я, может, слишком радужно думаю о будущем, но мне хочется верить в людей, в то, что у них есть шанс испытать более светлые чувства, а не только агрессию и злобу.

Надо подавать пример – это самая сильная вещь. Например, я видела своих родственников, которые любили – неважно, растение или животных. Они ничего мне не объясняли в лекционной форме. Они просто настолько были увлечены и создавали такую красоту вокруг себя, что это волшебство захватывало окружающих подобно магии, которая поселяется в тебе, и ты тоже начинаешь нести внутри эту красоту. Дети вообще очень подвержены хорошим эмоциям, они, видя нечто прекрасное, моментально это впитывают. И стоит поделиться этим с ними, не с позиции поучения, а на равных, с помощью собственного примера. Если наши слова будут совпадать с нашими поступками, мне кажется, это станет для них лучшим уроком на всю жизнь.

В наши дни происходит очень много негативного, что вызывает большой стресс. Но невозможно созидать, находясь в стрессе. Животные мне в этом плане помогают, и даже если я бываю в подавленном состоянии, то при взгляде на них понимаю – нужно брать себя в руки. Понятно, что мы не должны закрывать глаза на негатив. Но когда в тебе живет внутренняя вера во что-то хорошее, когда ты прорисовываешь в голове, что вылечишь и поможешь – силы появляются вновь. И так действительно случается. Потому что любовь – исцеляющая субстанция, необыкновенная, хочешь – не хочешь, она дает такой результат.

Просто у нас в стране слишком много пессимистов. Все хотят, чтоб ситуация с бездомными животными стала лучше, но почти никто в это не верит. И, мне кажется, подобными мыслями мы сами себе мешаем. Нужно в это верить и, естественно, трудиться, работать, предпринимать какие-то действия для того, чтобы положение изменилось.

Лейла Мамедова

Фото: личный архив Незрин Мамедбейли