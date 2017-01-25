Start Up. Sartoria Enzo: Раззаг Бабаев об азербайджанском ателье мужской одежды с «итальянским акцентом» – ФОТО

Сегодня в индустрии моды все большее распространение получает индивидуальный пошив одежды, выступивший, в определенной степени, конкуренцией розничной торговли.

Желание быть одетым «с иголочки» толкает представителей как женской, так и мужской половины нашего общества в частные ателье, где мастера снимают с клиента мерки, обещая в итоге предоставить элемент гардероба, сидящий безукоризненно, словно вторая кожа. И необходимость идти на компромиссы с многочисленными стеллажами в магазинах отпадает сама собой, особенно если для человека, приобретающего одежду, соответствие качества ценовому диапазону имеет немаловажное значение.

Среди таких мест – недавно открывшееся в Азербайджане ателье Sartoria Enzo, которое специализируется на пошиве мужских костюмов из высококлассных материалов, привезенных непосредственно из Милана.

Здесь в процессе изготовления используются ткани, а также фасоны Brioni, Armani, Valentino, Ermanno Scervino, Loro Piana, Kiton и прочих известных мировых производителей ткани и одежды.

В беседе с корреспондентом 1news.az основатель ателье Раззаг Бабаев поведал о том, как возникла идея заняться столь рискованным на первый взгляд предпринимательством, ориентируясь сугубо на мужскую аудиторию, и поделился дальнейшими планами.

«Я сам очень большой поклонник Италии, влюблен в эту страну с детства. И вот уже на протяжении нескольких лет у меня выработалась привычка периодически ездить туда на футбольные матчи «Милана» – команды, за которую я болею», - говорит наш собеседник, добавляя, что, пользуясь случаем, посещает и другие города.

Однажды во время пребывания в Неаполе ему внезапно понадобилось ателье, и он обратился за информацией к проживающему там дальнему родственнику. Получив от него положительные отзывы об одном портном, Р.Бабаев отправился по указанному адресу, даже не подозревая, чем обернется предстоящее знакомство.

«Мастер оказался пожилым мужчиной лет 70-ти, и мы с ним случайно разговорились. Он подкорректировал мою одежду и, услышав, что я очарован Италией, начал красочно рассказывать о своей стране.

По словам моего нового знакомого, Италию характеризуют четыре основных компонента – разумеется, футбол, на котором помешано абсолютно все население, начиная от женщин, детей и заканчивая стариками, вкусная еда, изысканное вино и, конечно же, шитье. И вдруг он озвучил идею, почему бы мне не открыть в Азербайджане ателье, чтобы, так сказать, иметь у себя на родине частичку Италии», - вспоминает собеседник.

Эта судьбоносная встреча состоялась в 2013 году, после чего Р.Бабаев долгое время раздумывал и, наконец, решил последовать совету Энцо – так звали добродушного портного, который зарядил его вдохновением. Таким образом, спустя несколько лет в нашем городе открылось ателье под названием SARTORIA ENZO, названное в честь этого итальянского мастера.

«Помню, во время нашей беседы я спросил, захотел бы он переехать со мной в Баку для сотрудничества. Однако Энцо был категорически против любых переездов, сказав, что никогда не покидал пределы своей страны, потому что очень привязан к семье и своей деревушке. И даже предложенные мною деньги не были способны изменить решение человека, в жизни которого главенствовали совершенно другие ценности», - говорит собеседник.

Поэтому в первую очередь перед Р.Бабаевым встал вопрос о найме на работу портного. В ходе долгих поисков он нашел местного портного, который на текущий момент сотрудничал с одной из азербайджанских фабрик по шитью и обладал настоящим талантом ручной работы. Оставалось только переманить мастера на свою сторону, после чего ателье SARTORIA ENZO начало функционировать в полную силу.

«Я решил, что моя студия будет профилироваться именно на мужскую часть населения, потому что у моих близких родственников уже имелось женское ателье, а открывать второе, думаю, было бы несерьезно. И, несмотря на то, что мода издавна ассоциируется с прекрасной половиной, я бы хотел опровергнуть данный стереотип, заявив, что азербайджанские мужчины совершенно в этом плане не отстают от женщин. Поэтому, вернувшись из Италии и привезя первую партию качественных тканей, в течение последующих двух недель я смог их полностью реализовать», - говорит собеседник.

Основные элементы гардероба, которые создаются в ателье – это пальто, костюмы, жакеты и безрукавки. Что же касается цен, то Р.Бабаев отмечает, что они достаточно приемлемые. Если сравнить пальто, купленное в магазине Loro Piana, и пальто из той же шерсти, из той же ткани, которое сшито портным Sartoria Enzo, то качество этих вещей окажется весьма близким (ткань – одна, но пошив, естественно, разный), зато стоимость будет кардинально разниться.

Например, приобрести пальто в бутике будет стоить 4500 AZN, а индивидуальный пошив в SARTORIA ENZO - максимум 1000 AZN, то есть в четыре раза дешевле.

Примерно такая же стоимость и у костюмов в ателье Р.Бабаева, в то время как в брендовых бутиках они обойдутся в 2500 AZN.

По мнению нашего собеседника, свете девальвации маната и непростого экономического положения предлагать людям высококлассную одежду, которая прослужит годами, сохранив свой первозданный вид, по такой цене – достаточно уместный шаг, поэтому он возлагает большие надежды на дальнейшее развитие своего бизнеса.

«В нашем ателье все обслуживание происходит по следующей схеме. Вначале клиент выбирает ткань. Потом портной снимает с него мерки и обговаривает сроки изготовления заказа. Мы можем, конечно, предоставить одежду в течение четырех дней, но для нас очень важно не быстро, а именно качественно выполнить работу, поэтому мы называем ориентировочно 10 дней», - говорит он.

Учитывая, что ателье только делает свои первые шаги в модной индустрии Азербайджана, наш собеседник не рассчитывал сразу извлечь из него прибыль, однако большой наплыв клиентов, которые появились здесь практически с первых дней, значительно мотивировал Р.Бабаева. И хотя он до сегодняшнего дня практически не занимался рекламой, потенциальные заказчики узнавали о деятельности SARTORIA ENZO посредством Фейсбук-страницы, а также через общих знакомых.

И напоследок мы поговорили о предстоящих планах. По словам Р.Бабаева, в скором времени ожидается приезд портного из Неаполя, который на протяжении двух недель будет находиться в Баку и принимать заказы от всех желающих.

«Нечто подобное мы также хотим наладить на постоянной основе, введя сервис, который будет заключаться в следующем. Если человек захочет, чтобы его костюм был сшит не местным мастером, а непосредственно итальянским, он может прийти в нашу студию, мы снимем с него мерки и отправим их в Италию. На данный момент мы работаем над налаживанием связей и надеемся, что в скором времени сможем предоставить своим клиентам подобный сервис», - заключает Р.Бабаев.

Текст: Лейла Мамедова

Фото: Лала Гулиева