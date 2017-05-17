Компания Apple планирует в начале июня представить три новые модели ноутбуков.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, соответствующее объявление руководство Apple сделает во время технологической конференции в Сан-Хосе (Калифорния), которая откроется 5 июня. Компания намерена выпустить MacBook Pro, оснащённый процессором Kaby Lake от Intel. Также будут представлены 12-дюймовый MacBook и обновлённый MacBook Air с новым процессором.

Официальные комментарии со стороны Intel или Apple пока не поступали.

РИА Новости