Накануне вирус, запущенный хакерами, вывел из строя компьютеры в разных точках мира, и требовал выкуп для возвращения их к нормальной работе.

Изначально стало известно о том, что вирусом были заражены компьютеры в больницах Великобритании. Затем он начал распространяться на другие страны.

Вирус проник на компьютеры Британии, Бельгии, Германии, Франции, Португалии, Испании, Китая, США, России, Бразилии, Украины, Италии, Индии, Тайваня, Чехии, Кувейта, Турции, Канады, ЮАР, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда и других стран. Эксперты полагают, что в списке может значиться до 75 государств.

Антивирус Avast зарегистрировал 57 тысяч заражений по всему миру. Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру. Специалисты сообщили, что наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Речь идет о вирусе WCry, также известном как WannaCry и WannaCryptor. Его смысл заключается в краже архивов, он шифрует файлы на компьютере и требует от жертвы выкуп в биткоинах за возможность восстановить данные. В одних случаях требовалось перевести сумму, равную 300 долларов, в других - 600 долларов.

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