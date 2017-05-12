Запрет на передачу SIM-карт в пользование другим людям сопряжен с возникновением значительных проблем у граждан.

Как передает 1news.az со ссылкой на Teleqraf.com, такого мнения придерживается президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндуз.

«В большинстве семей номера, которыми пользуются дети и значительное число пожилых людей, приобретены на имена других людей, также есть много случаев оформления номеров, относящихся к юридическим лицам, на имена совершенно других граждан. Если законопроект на основе практики последних лет будет принят в этой форме без проведения по нему общественных обсуждений, то, соответственно, и новые штрафы станут неизбежными.

А вообще я не думаю, что в нынешний период развития технологий такой жесткий подход в отношении мобильных номеров с целью обеспечения безопасности будет эффективным», - сказал О.Гюндуз.

Отметим, что в Милли Меджлисе предложены дополнения и изменения в Закон «О телекоммуникации». Так, согласно новым изменениям, будет запрещена передача SIM-карт в постоянное пользование другим лицам, а также передача их в аренду с целью получения регулярного дохода (прибыли).

Ялчин Алиев, Э.Т.