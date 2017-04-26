USD1.7025
EUR1.8627
RUB0.0304
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 158.43
S&P 500 Index2 388.61
Nikkei 22519 289.43
Технологии

Instagram снова оказался недоступен по всему миру 26.04.2017 22:21

Фотосервис Instagram оказался недоступен для пользователей по всему миру.

По данным DownDetector‏, приложение не работает у юзеров из США, Канады и европейских стран, в том числе и в России.

При попытке зайти в Instagram появляется сообщение «Не удалось обновить ленту». Неполадки наблюдаются как в мобильной, так и в десктопной версии приложения.

Некоторые пользователи сообщают, что не могут зайти в свой профиль, поскольку сервис выдает ошибку.

В официальном Twitter администрация Instagram пока не комментирует ситуацию.

Предыдущий сбой был зафиксирован в понедельник, 24 апреля. Пользователи жаловались на неполадки в работе новостной ленты, личных сообщений.

Lenta.ru

97количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Женщина заявила в полицию об «изнасиловании нетрадиционным способом» в БакуАлексис Санчес принял азербайджанское гражданствоПостоялец отеля в Баку ежедневно оставлял для горничной веселые сюрпризы – ФОТОЕдва не упала: Тонкие шпильки не выдерживают веса plus-size-модели Эшли Грэм – ФОТО – ВИДЕОИлькин Гасани поделился в Сети трогательной фотографией со своей свадьбы – ФОТОИзменена схема движения в центре Баку, полиция штрафует всех, кто не знает об этом – ФОТО – КАРТАНа свадьбу азербайджанцев в РФ ворвался ОМОН и испортил праздник – ФОТОАнна Семенович требует от порносайта 50 миллионов рублей за использование ее снимков – ФОТОНемусульманин: Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда – ФОТОАли Инсанов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 апреля22:21 Instagram снова оказался недоступен по всему миру21:54 Стратегия глубоких экономических реформ21:32 Лавров обсудил с министром обороны Израиля ситуацию в Сирии21:07 Emin заработал еще полтора миллиона – ФОТО – ВИДЕО21:01 США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты20:52 Генпрокуратура АР расследует вопрос об уголовных делах против азербайджанских компаний в Украине20:39 Россия поставила в Азербайджан новую партию современного оружия и военной техники – ФОТО – ВИДЕО20:30 ВВС Турции нанесли удары по объектам РКК в Ираке20:12 Трамп поздравил супругу с днем рождения в Twitter - ФОТО19:47 Умер режиссер «Молчания ягнят» Джонатан Демме19:29 Переодетый в девушку студент выиграл конкурс нижнего белья – ФОТО19:12 Летом в Баку будет заложен фундамент нового фармзавода19:00 Книги Али Гасанова: от трагедии Ходжалы к решению нагорно-карабахского конфликта18:50 52-летняя Моника Беллуччи обнажилась для Vanity Fair и рассказала о своем возрасте – ФОТО18:48 Узбекский тракторист заработал полмиллиона долларов, прикинувшись врачом