Компания Facebook объявила о выпуске второго поколения своих 360-градусных камер Surround 360.

Об этом сообщает The Verge.

В отличие от предыдущей модели новинки ориентированы на массовый рынок. Первое поколение Surround 360 использовалось компанией для собственных целей. В ходе конференции F8 было представлено две версии устройства — с 24 и шестью камерами. Для сравнения, прошлогодняя модель обладала лишь 17 камерами.

Новое поколение Surround 360 позволяет снимать видео разрешением 8К и поддерживает технологию 6DoF, благодаря которой устройство "дорисовывает" отснятые материалы, превращая их в полноценное VR-пространство. Таким образом, обладатели гарнитур Oculus Rift смогут перемещаться внутри полученной сцены в шести направлениях.

Кроме того, пользователи смогут редактировать видео с помощью сторонних редакторов. Финальный результат можно конвертировать для воспроизведения на различных платформах — от Oculus Rift до смартфонов.

В настоящий момент Facebook ведёт переговоры с партнёрами для производства и продаж новых устройств. Ожидается, что Surround 360 поступит на рынок уже в конце 2017 года. Цена новинок не раскрывается, однако первое поколение устройств стоило порядка $30 тыс.