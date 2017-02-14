Nar был удостоен социальной медиа-премии «Бомба» в номинации «Лучший твит года».

Причиной тому стала активная деятельность мобильного оператора в социальных сетях. Пользователи имеют возможность следить за интересными публикациями Nar в Twitter, Facebook и прочих социальных сетях, а также непосредственно задавать интересующие их вопросы.

Таким образом, Nar является первым и единственным мобильным оператором, в полной мере оказывающим услуги посредством социальных сетей. Пользователи Интернета, независимо от их дислокации, могут написать в Nar и воспользоваться его услугами непосредственно, без переадресации третьей стороне.

Запросы и обращения пользователей Twitter к Nar не ограничиваются лишь предоставлением услуг. Пользователи Twitter пишут на странице на любую тему, касающуюся Nar, и могут наблюдать ответную реакцию. В результате, согласно показателям 2016 года, активность подписчиков Nar составила в среднем 544 человека на каждые 1000. По активности подписчиков страница Nar в Twitter стала самой активной корпоративной страницей в стране.

Кроме того, в 2016 году число обращений в Nar посредством социальных сетей возросло на 84% по сравнению с 2015 годом. Несмотря на увеличение количества запросов, качество оказываемых пользователям услуг повысилось, согласно показателям Facebook, 98% входящих запросов получают ответы в течение нескольких минут.

Nar демонстрирует активность не только в Twitter, Facebook, YouTube и Instagram, а также на страницах таких социальных сетей, как Google+ и Soundcloud. Оказание услуг высокого качества посредством социальных сетей, интересные для подписчиков темы – составная часть ориентированной на пользователя стратегии услуг Nar. Как логичный результат данной стратегии Nar был удостоен престижной социальной медиа-премии Азербайджана «Бомба». Премия «Бомба» вручается самым лучшим блогерам, пользователям и компаниям, проявившим в 2016 году активное участие на страницах Twitter, Facebook, YouTube и Instagram. Претенденты на получение премии во всех номинациях избираются проводимым в социальных сетях голосованием. После этого состав жюри выбирает победителей из числа претендентов. Согласно результатам голосований, Nar был представлен в номинациях «Лучший твит года», «Лучшая корпоративная страница Instagram» и «Лучшая корпоративная страница Facebook».

Вот уже несколько лет, как пользователи Интернета подписываются на страницы Nar в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram и прочих социальных сетях, чтобы быть в курсе кампаний и новостей Nar, обращаться в Центр абонентских услуг или же просто почитать интересные материалы, которыми делится со своими подписчиками мобильный оператор.

Стать подписчиком Nar можно, пройдя по нижеследующим ссылкам:

facebook.com/narofficial

twitter.com/salam_nar

Instagram.com/salam_nar

youtube.com/c/nar_official

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