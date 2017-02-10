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Технологии

Apple выпустит юбилейный iPhone X за 1000 долларов 10.02.2017 09:12

Следующий iPhone, выпуск которого ожидается в 10-летний юбилей гаджета, станет самым дорогим смартфоном Apple.

Новый 5,8-дюймовый iPhone получит новое имя. Как отметил в интервью Fast Company информированный источник в Apple, компания может нарушить традицию и вместо iPhone 8 покупатели получат смартфон с «более крутым» именем — iPhone X.

Ожидается, что будущий iPhone оснастят рядом дополнительных преимуществ: например, OLED-дисплеем, занимающим всю переднюю модель смартфона. Такой дисплей стоит в два раза дороже, чем традиционный LCD-дисплей. Возможно, именно этот фактор повлияет на высокую стоимость нового гаджета. Предполагается, что iPhone X будет стоить не ниже тысячи долларов.

Кроме того, новый смартфон будет оснащен большим объемом памяти, чем его предшественники, и более емкой батареей.

НТВ

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