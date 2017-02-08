В Баку уже поступили в продажу долгожданные новые модели серии Galaxy A. Вышедшие в «свет» одновременно с невероятно милым и привлекательным рекламным роликом смартфоны, несомненно, станут фаворитами жителей столицы благодаря своим выдающимся характеристикам.

Представители нового ряда Samsung Galaxy A3, A5 и А7 оснащены максимально естественным и четким Super AMOLED экраном разной диагонали, что позволяет выбрать гаджет, подходящий именно вам. Особо интересно то, что все новые аппараты Galaxy A пыле- и водонепроницаемы, по стандарту IP68, имея при этом сканеры распознавания отпечатков пальцев.

Samsung Galaxy A5 - это идеальное сочетание высокой производительности и безупречного дизайна. Смартфон быстро завоюет симпатии пользователей своим 8-ядерным процессором, поддерживающим многозадачность, и двумя 16-мегапиксельными камерами. Фронтальная камера Galaxy A5 достойна особого внимания, вот, к чему ни один любитель «селфи» не останется равнодушным!

Galaxy A5 - новый, мощный смартфон с отличным качеством и безукоризненным дизайном делает премиальность и функциональность доступными для всех.

Новая линейка Galaxy A уже представлена в сети магазинов Baku Electronics, İrşad Telekom, Kontakt Home, Maxi.az и Soliton.

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