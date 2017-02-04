7 февраля компания New Media совместно с Mail.ru в Holiday Inn Baku проведет семинар на тему «Мастер-класс по таргетированной рекламе».

Программа мероприятия будет достаточно разнообразной и насыщенной.

Так, вниманию участников семинара будут предложены лекции на следующие темы: «Цифры и тренды рынка» (New Media, время лекции - 10:00-10:30); «Особенности таргетированной рекламы» (Александр Конев, myTarget —10:30-11:00), «Новые инструменты и тренды таргетированной рекламы» (Александр Стребков, myTarget - 11:00-11:30); «Одноклассники для бизнеса» (Семен Боярский, Одноклассники —11:30-12:00), а также «Мастер-класс по таргетированной рекламе от myTarget» (Игорь Винецкий, myTarget—12:00-13:00).

Участникам мероприятия также будет предложен кофе-брейк (обед).

Отметим, что участие в мастер-классе бесплатное.

Компания New Media и Mail.ru с нетерпением ждут всех, кто желает принять участие в данном мастер-классе.

Более подробная информация на https://www.facebook.com/events/198167357324221/.

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