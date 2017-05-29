USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent52.05
WTI49.71
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.82
Nikkei 22519 682.57
Нефть и Газ

Нефть дешевеет после подорожания в пятницу 29.05.2017 09:35

Нефть дешевеет в первый день рабочей недели в рамках коррекции после удорожания "черного золота" в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09:22 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% — до 52,38 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,28%, до 49,66 доллара за баррель.

В пятницу нефть дорожала из-за того, что статистика американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes подтвердила затухание темпов прироста количества функционирующих буровых установок в США. По итогам завершившейся 26 мая рабочей недели их число выросло на семь, или на 0,77%, до 908 единиц. Таким образом, темп прироста числа установок снижается уже несколько недель подряд.

В понедельник также ожидается, что объем торгов нефтяными контрактами будет небольшим из-за национальных праздников в Китае, Великобритании и США, пишет газета The Wall Street Journal. Низкие обороты могут усилить волатильность.

Эксперты ожидают, что ближайшим существенным фактором, который повлияет на рынок, станет статистика минэнерго США о запасах нефти в стране, которая будет опубликована в четверг. "Рынок будет пребывать в неуверенности и ожидать подтверждения (ожиданий по рынку — ред.), перед тем как цены смогут пойти вверх", — цитирует газета неназванных аналитиков RBC.

РИА Новости

538количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Франческо Тотти завершил карьеру – ФОТО - ВИДЕОБорющаяся с болезнью Кенуль Хасиева растрогала пользователей соцсетей песней о сыне – ВИДЕОВ КНДР опубликовали видео пуска новых ракет для систем ПВО - ВИДЕО«Манчестер Сити» и «Реал» готовы заплатить € 130 млн за Мбаппе«Барселона» обыграла «Алавес» и в третий раз подряд завоевала Кубок Испании - ФОТО - ВИДЕОАзербайджанский Алексис Санчес стал 4-м в Diamond LeagueВ штате Миссисипи мужчина расстрелял восемь человекГран-при Монако: Феттель выигрывает гонку, Райконнен – второй – ФОТОВ Одессе выбросило на берег десятки мертвых дельфинов - ФОТО«Карабах» может быть «сеянным» в третьем квалификационном раунде ЛЧ

НОВОЕ НА САЙТЕ

29 мая10:46 У Фернандо Алонсо взорвался мотор «Хонда» и на «500 миль Индианаполиса» - ФОТО - ВИДЕО10:19 Назначен новый заместитель начальника СГБ Азербайджана09:51 ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы09:35 Нефть дешевеет после подорожания в пятницу09:00 В США назвали вероятную национальную принадлежность авторов WannaCry08:00 Южная Корея пообещала принять жесткие меры против КНДР после пуска ракеты07:00 При недостатке сна мозг начинает поедать сам себя06:10 В Венесуэле в ходе протестов погибли еще два человека05:48 Япония открыла заседание совбеза из-за пуска ракеты КНДР05:30 Темный шоколад победит аритмию05:24 В Гондурасе в давке перед футбольным матчем погибли два человека04:53 Абэ заявил, что Япония и США предпримут меры по сдерживанию КНДР04:20 Американский военный погиб в результате нераскрывшегося парашюта - ВИДЕО03:49 На севере Сирии нашли захоронение жертв боевиков ИГИЛ03:18 Военные Южной Кореи заявили о запуске баллистической ракеты в КНДР