USD1.7023
EUR1.8916
RUB0.0296
Brent52.91
WTI49.79
Золото2 137.92
S&P 500 Index2 365.72
Nikkei 22519 627.20
Нефть и Газ

Цена нефти марки Brent впервые за месяц поднялась выше отметки в $54 22.05.2017 09:00

Стоимость нефти в понедельник продолжает увеличиваться, цена нефти марки Brent впервые с 18 апреля поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6:49 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86%, до 54,07 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93% — до 50,80 доллара за баррель.

Как отмечает Reuters, повышение цен на нефть обусловлено ожидания от встречи представителей ОПЕК и РФ, которая состоится 25 мая.

Агентство добавляет, что в ходе переговоров стороны могут достичь соглашения о сокращении добычи нефти до 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года.

РИА Новости

290количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Канаде морской лев схватил ребенка и утащил под воду - ВИДЕОФранцузский автогонщик разбился на скорости 370 километров в час - ВИДЕОВ Турции задержан азербайджанец-боевик ИГИЛ«Исламиада»: сборная Азербайджана по футболу завоевала золотые медали! – ФОТО – ОБНОВЛЕНО«Исламиада»: Все в медалях. Девушки выиграли 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу на турнире по борьбе – ОБНОВЛЕНОИтальянка подала в суд на соседку из-за кота, который вел двойную жизньБорец сборной Нигерии продемонстрировала свои вокальные способности на Исламиаде в Баку – ВИДЕОКарьера великих игроков. Филип Лам и Хаби Алонсо сыграли последний матч – ФОТО – ВИДЕОГаджибала Абуталыбов вручил бронзовую медаль Эльмире Гамбаровой – ФОТО«Исламиада»: Эльхан Мамедов будет знаменосцем сборной на Церемонии закрытия

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 мая09:00 Цена нефти марки Brent впервые за месяц поднялась выше отметки в $5408:00 Лидер КНДР приказал скорее оснастить армию ракетой «Пуккыксон-2»07:00 Пекин попросил у США 100 дней на «усмирение» КНДР06:10 Медведев встретится с Эрдоганом и обсудит отношения России и Турции05:42 КНДР назвала успешным запуск баллистической ракеты05:16 Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады - ФОТО04:47 В Алжире разбился военный вертолет, погибли три пилота04:15 Еврогруппа обсудит финансирование Греции03:46 В Дашкесане произошло ДТП со смертельным исходом03:13 Трамп посетит Израиль и Палестину, обещая привести их к миру02:42 Активист азербайджанской диаспоры выступил с докладом на межрегиональной конференции в Казани - ФОТО02:10 15 мирных жителей погибли от удара ВВС коалиции в Сирии, - СМИ01:40 В Венгрии устроили акцию протеста против закона об образовании01:14 «Реал» стал чемпионом Ла Лиги впервые за 5 лет – ФОТО – ВИДЕО00:50 В Зимбабве слон раздавил охотника, стрелявшего в его сородичей