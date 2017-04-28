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Нефть и Газ

Завершил работу Второй Международный форум SOCAR «Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка» 28.04.2017 12:19

В Баку завершил свою работу Второй Международный форум SOCAR «Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка», организованный Бакинской высшей школой нефти (БВШН) совместно с британской компанией Confidence Capital Ltd при поддержке SOCAR и посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа  Гейдара Алиева.

Седьмое заседание форума было посвящено обзору нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Каспийского региона. С докладами на нем выступили директор карбамидного завода SOCAR Хаял Джафаров – «Задачи и перспективы карбамидного завода в Азербайджане»,  заместитель начальника отдела модернизации и реконструкции ПО «Азерикимья» Фазаил Юсифов – «Нефтехимическая промышленность Азербайджана – перспективы и задачи», старший инженер отдела управления проектами SOCAR Метин Рагимов – «Состояние и перспективы нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей Азербайджана», директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабанов  – «Подробный анализ нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Каспийского региона», генеральный директор ООО SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев  – «Технологии производства метанола», генеральный менеджер по Турции и Южному Каспию компании Emerson LLC Бурак Гюркан  – «Как быть среди первых 25% по показателям. Цифровая экосистема Plantweb».

На восьмом заседании форума на тему «Новейшие технологии для повышения эффективности» с докладами выступили руководитель развития бизнеса по странам СНГ компании Cool Sorption Михаил Бабкин – «Установки рекуперации паров», региональный менеджер Pentair Valves & Controls Фарух Ознур Челикколь – «Современные клапаны и комплексные системы управления в повышении безопасности и эффективности на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах».

Отметим, что в работе форума приняли участие более 150 делегатов – руководители структурных подразделений SOCAR, представители отраслевых министерств Азербайджана, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Турции, Украины и других стран, руководители и специалисты транснациональных компаний, работающих в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, а также трейдеры, аналитики и представители банковских структур.

Э.Т.

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