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Нефть и Газ

Помощник Президента: До достижения справедливых цен на нефть нефтедобывающие страны должны продолжать диалог 04.02.2017 17:07

В регулировании ситуации на мировом рынке нефти большая ответственность ложится на страны-члены ОПЕК, заявил в интервью телеканалу «Аль-Ихбария» помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Как известно, резкое снижение мировых цен на нефть отрицательно отразилось на экономике нефтедобывающих стран. В регулировании ситуации большая ответственность ложится на государства, добывающие нефть, особенно, членов ОПЕК», - сказал помощник азербайджанского Президента.

«Азербайджан не является членом ОПЕК. Между государствами, не состоящими в организации, и странами-членами ОПЕК есть соглашение. Наша страна полагает, что до достижения справедливых цен на нефть между членами ОПЕК и государствами, не являющимися таковыми,  конструктивный диалог должен продолжаться»,- подчеркнул А.Гасанов.

АЗЕРТАДЖ

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