В регулировании ситуации на мировом рынке нефти большая ответственность ложится на страны-члены ОПЕК, заявил в интервью телеканалу «Аль-Ихбария» помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Как известно, резкое снижение мировых цен на нефть отрицательно отразилось на экономике нефтедобывающих стран. В регулировании ситуации большая ответственность ложится на государства, добывающие нефть, особенно, членов ОПЕК», - сказал помощник азербайджанского Президента.

«Азербайджан не является членом ОПЕК. Между государствами, не состоящими в организации, и странами-членами ОПЕК есть соглашение. Наша страна полагает, что до достижения справедливых цен на нефть между членами ОПЕК и государствами, не являющимися таковыми, конструктивный диалог должен продолжаться»,- подчеркнул А.Гасанов.

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