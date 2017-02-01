Проект строительства Трансадриатического газопровода (TAP) реализуется по графику.

Об этом агентству Anadolu сообщил управляющий директор TAP Ян Брэдшоу.

По его словам, из-за неопределенности с тарифами по контрактам ранее консорциум TAP предпочитал не озвучивать конкретных цифр.

«Но сейчас ситуация изменилась, и можно открыто заявить, что общая стоимость проекта TAP составляет 4,5 млрд евро», - сказал Я.Брэдшоу.

Ранее стоимость проекта оценивалась в 6 млрд евро.

Он отметил, что проект ТАР реализуется параллельно с работами по проекту «Шахдениз-2».

«Консорциум «Шахдениз» планирует начать первые поставки газа в Грузию и Турцию в конце 2018 года. Европа получит первый каспийский газ через год после этого, где-то в начале 2020 года», - сказал управляющий директор TAP.

Я.Брэдшоу также подчеркнул, что TAP имеет стратегическое значение для Европы.

«Строительство трубопровода представляет особое значение для диверсификации поставок газа в европейские страны, в особенности государства Юго-Восточной Европы», - отметил он.

По словам управляющего директора, в рамках реализации проекта в первом квартале 2017 года начнется строительство компрессорных станций. Начало строительства морского участка ТАР, который пройдет по дну Адриатического моря, намечено на 2018-2019 гг.

«Геологические исследования идут полным ходом. Ожидаем финансирования от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и ряда стран ОЭСР. Мы конкретизируем график финансирования проекта уже в 2017 году», - отметил Я.Брэдшоу.

TAP выбран акционерами «Шахдениз» в качестве маршрута транспортировки азербайджанского газа в Европу. В частности, TAP призван транспортировать газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии и далее - в Западную Европу. Газ, который будет производиться в ходе второго этапа разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шахдениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходят через северную часть Греции, 215 км - Албанию, 105 км - Адриатическое море и 8 км - через Италию.

Строительство сухопутной части газопровода в Греции, Албании и Италии планируется завершить в течение 3,5 лет. Строительство морской части будет осуществлено зимой 2017-2018 гг. В 2019 году будут проводиться работы по вводу газопровода в эксплуатацию.

Поставки газа по TAP запланированы на начало 2020 года. Первоначальная мощность трубопровода составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью расширения до 20 млрд кубометров.

Акционерами TAP являются BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и AXPO (5%).

Алена Салаева, Э.Т.