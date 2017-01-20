Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился на полях Всемирного экономического форума в Давосе с главным исполнительным компании BP Робертом Дадли.

Как передает «Новости-Грузия», стороны обсудили перспективы сотрудничества и проекты в сфере энергетики, которые реализуются в Грузии в настоящее время.

В частности, была подчеркнута важность расширения пропускной способности Южно-Кавказского газопровода (ЮКТ) в рамках второй стадии реализации проекта «Шахдениз».

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«У нас была очень продуктивная дискуссия о сегодняшнем положении трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), а также о расширении Южно-Кавказского газопровода […] Мы также говорили о деятельности компании BP в регионе и том, что грузинское правительство делает с точки зрения программ микрофинансирования», — сказал Р. Дадли по итогам встречи.

Стороны высоко оценили успешное сотрудничество компании ВР и Грузии, которое длится уже 20 лет.

Контракт на разработку месторождения «Шахдениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шахдениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), ЛУКОЙЛ (10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с «Шахдениз» осуществляется в рамках первой стадии разработки месторождения, стоимость которой составляет $4,1 млрд. В рамках «Стадии-1» разработки «Шахдениз» добывается около 10 млрд кубометров в год.

Итоговое инвестиционное решение (FID) по второй стадии проекта «Шахдениз» было подписано 17 декабря 2013 года. Оно предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение на всей территории Азербайджана и Грузии пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, строительство Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.

Годовой объем добычи в рамках «Стадии-2» составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в Турцию. В Европу газ начнет поступать в начале 2020 года.

Реализация проекта «Шахдениз-2», расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией, строительство TANAP (от восточной до западной границы Турции), TAP (соединит Грецию, Албанию и протянется через Адриатическое море на юг Италии и далее, в Западную Европу), являются основными компонентами проекта создания Южного газового коридора (ЮГК).

Данный крупномасштабный проект предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через территорию Турции азербайджанского газа, добываемого в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз». В частности, газ, который будет производиться в ходе второго этапа разработки «Шахдениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в $45-48 млрд.

Алена Салаева, Ф.Б.