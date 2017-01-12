Компания SOCAR выступила с опровержением распространенных рядом электронных СМИ сообщений о привлечении к следствию вице-президента данной компании по кадрам, режиму и информационным технологиям Халика Мамедова.

«Официально заявляем, что эта информация абсолютно безосновательна. Ни один из вице-президентов SOCAR ни по какому уголовному делу не привлекался к следствию», - говорится в сообщении SOCAR.

Компания напоминает руководителям сайтов, распространивших не соответствующую действительности информацию, об их ответственности в соответствии с Законом «О СМИ».

Ялчин Алиев, Э.Т.