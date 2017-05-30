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Деньги

До конца года не ожидается ослабления маната - Эльман Рустамов 30.05.2017 10:48

Валютный рынок работает нормально.

Об этом заявил во вторник, 30 мая, на конференции «Экономические реформы: Достигнутые результаты и рекомендации» председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

«На валютном рынке нет дефицита, как было в прежние годы», - сказал он.

По его словам, сегодня нет никакого риска для маната, который с начала года укрепился примерно на 4 процента.

«До конца года не ожидается ослабления маната. Есть давление в сторону укрепления маната. Вероятность усиления маната выше, чем вероятность его ослабления», - сказал он.

Э.Рустамов указал, что, учитывая долгосрочные и среднесрочные стратегические интересы государства, очень сильное укрепление курса маната было бы неверным.

Он также не согласился с тем, что в республике проводится консервативная денежная политика.

«Мы уже видим результаты проводимых реформ. До конца года мы не видим никаких рисков для маната», - сказал он.

Он напомнил, что уже 5 месяцев как Азербайджан перешел к плавающему курсу.

«С полной уверенностью могу сказать, что сегодня со стороны ЦБА не оказывается никакого вмешательства или регулирования плавающего курса маната», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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