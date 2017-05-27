«Встреча представителей Международного банка Азербайджана с иностранными кредиторами 23 мая в Лондоне многое прояснила с ситуацией по реструктуризации внешних обязательств. Напряженность вокруг банка, возникшая после объявления решения о реструктуризации, несколько сошла по итогам лондонской встречи».

Об этом заявил депутат парламента, член комитета по экономике, промышленности и предпринимательству Али Масимли, комментируя итоги лондонской встречи. По его словам, одной из причин возникновения напряженности было как раз отсутствие информации.

«Поэтому ряд СМИ, особенно иностранных, при освещении вопроса наряду с тем, что отмечали серьезность вопроса, но допускали и преувеличение. А открытие плана реструктуризации позволит более здраво оценить ситуацию. Этот план внес какую-то ясность в неопределенность, возникшую у иностранных кредиторов банка. Они получили возможность оценить ситуацию. Решение о реструктуризации, хотя и влияет на вопрос о возвращении их средств, никоим образом не угрожает этому. Потому что все эти обязательства взяло на себя государство. Оно в какой-либо форме вернет эти долги согласно общим договоренностям. Как мне кажется, после последних пояснений большинство кредиторов согласятся с планом реструктуризации».

Депутат, также коснувшись вероятности воздействия ситуации вокруг МБА на рейтинг Азербайджана, отметил, что падение рейтинга банка естественно, однако в целом в отношении Азербайджана подобное маловероятно, но если и да, то это будет иметь некий переходный характер: «Азербайджан обладает достаточными валютными резервами. Он вел целенаправленную работу в этом направлении и способен решить возможные проблемы за оптимальный период времени. На данный момент внешние долги Азербайджана составляют 20% ВВП. То есть в 2-2,5 раза ниже критического с точки зрения экономической безопасности уровня. После перехода долгов банка государству его внешний долг будет намного ниже общепринятого предельного показателя. С этой точки зрения не думаю, что все это может ощутимо негативно отразиться на суверенном рейтинге страны. Так, рейтинговое агентство Standart&Poor’s в отчете после лондонской встречи не изменило кредитный рейтинг Азербайджана».

Говоря же о переносе большинства рисков банка в отношении иностранных кредиторов на государство, эксперт отметил, что распределение рисков является нормальной практикой в мире:

«Решение о реструктуризации внешних долгов МБА и предложение о снижении этих долгов примерно на 20%, возможно, и создает несовпадение во мнениях, однако оно жизненно важное. Необходимо учитывать, что государство прибегло к мере, редко применяемой в мире: приняло на себя все риски банка. Наряду с этим, отмечу, внешние долги банка – это долги без госгарантии. Следует на международном уровне привлекать внимание к вопросу о переносе на государство долгов банка без госгарантии с точки зрения предотвращения возможности использовать ситуацию вокруг Международного банка против республики. Это свидетельствует о том, что Азербайджан старается сохранить имидж надежного партнера. Полагаю, международные рейтинговые организации должны учесть этот момент».

Что касается снижения рейтинга МБА рейтинговыми агентствами Fitch и Moody’s, то Масимли отметил, что это закономерно.

«У рейтинговых агентств своя определенная практика. Они, как правило, снижают рейтинги банков, оказавшихся в подобной ситуации. Разумеется, все это может несколько ограничить возможности МБА и других азербайджанских банков по привлечению средств под низкие проценты из-за рубежа, но ситуация не безвыходная. Выход есть потому, что государство оказывает сильную поддержку, понимая важность оздоровления данного банка для всей банковской системы страны. Сейчас необходимо уделять внимание трем направлениям: во-первых, максимально эффективно использовать вариант, взаимовыгодный в случае с иностранными кредиторами; во-вторых, не допускать возникновения дополнительного ажиотажа вокруг Международного банка, в-третьих, нейтрализовать факторы, способные негативно повлиять на имидж страны и ее кредитный рейтинг. Если все, что предусмотрено в плане оздоровления банка, будет систематически, своевременно и последовательно реализовано, прозрачное управление и открытые реформы могут вернуть МБА прежние позиции. Так, международные рейтинги банка тоже со временем увеличатся. Будем надеяться, что параллельно процессу реструктуризации осуществляется реформирование в банке. Чем скорее это произойдет, тем лучше», - сказал депутат.

По мнению Масимли, превращение МБА в здоровую и сильную финансовую структуру необходимо как в экономическом контексте, так и международном, а также соответствует интересам азербайджанского общества.

«В то же время укрепление Международного банка настолько важно для финансовой и банковской сфер страны, что соответствующие структуры должны усилить сотрудничество с целью достижения эффективной комбинации в вопросе максимально скорого решения. На данном этапе одной из главных задач банка и органов, осуществляющих реструктуризацию, является периодическое информирование общественности о происходящем. В то же время общество, медиа, эксперты должны стараться ослабить общественный ажиотаж вокруг банка и сделать свой вклад в это дело, поддержать государство. СМИ, в частности телевидение, в ближайшие дни должны периодически доводить до сведения населения то, что «перенос обязательств не отразится на вкладах населения в данном банке и его услугах гражданам», чтобы прошла обеспокоенность по этому вопросу», - подчеркнул он.

АПА