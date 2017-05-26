Старший необеспеченный кредитный рейтинг Международного банка Азербайджана в инвалюте находится на уровне «Caa3».

Как передает АПА, информацию об этом распространило международное рейтинговое агентство Moody's, которое снизило долгосрочный депозитный рейтинг банка в иностранной и местной валютах с уровня «B1» до «Caa2».

Председатель правления МБА Халид Ахадов, комментируя снижение рейтингов сперва со стороны агентства Fitch, и следом сегодня со стороны международного рейтингового агентства Moody’s, отметил, что это было вполне ожидаемо.

«В отношении банка, находящегося в процессе реструктуризации, это нормальное решение. Рейтинги МБА снижены лишь на краткосрочный период. Как только укрепятся финансовые позиции банка, международные рейтинговые агентства, пересмотрев его рейтинги, вновь повысят их», - отметил Х.Ахадов.

Он добавил, что это решение никак не повлияет на деятельность банка. МБА продолжает все операции и обслуживание клиентов в нормальном режиме. По его словам, реструктуризация внешних обязательств МБА соответствует интересам клиентов и партнеров банка. Этот процесс обеспечит усиление финансовых позиций банка, как в Азербайджане, так и за рубежом.