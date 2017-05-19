Теперь Unibank стал еще ближе. На днях открылся новый филиал банка в центре ASAN Kommunal, расположенном по адресу: улица Гасана Алиева, 36.

Удобство данного филиала заключается в том, что здесь клиент сможет воспользоваться не только широким спектром банковских услуг, но также и другими услугами, которые предлагаются в офисе ASAN Kommunal. В частности, клиентам будут оказаны такие виды банковских услуг, как расчетно-кассовые операции, открытие депозитов, заказ кредитов, денежные переводы, заказ пластиковых карт, оплата коммунальных услуг и другие.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09.00 до 17.00. Клиенты могут воспользоваться услугами банка также и дистанционно, с помощью приложения Unibank Mobile: http://onelink.to/ffdbwf

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az либо на официальных страницах банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).

Unibank – банк для всех и каждого!

Unibank, созданный, в результате слияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 800 тыс. различным клиентам - как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка такие крупные мировые финансовые институты как Европейский банк реконструкции и развития (15,15% акций) и Германская инвестиционная корпорация (DEG) (8,33% акций).

Со стороны Unibank были основаны две дочерние компании - лизинговая компания Unileasing и «Инвестиционная компания Unicapital». Для оказания высококачественных услуг банк располагает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице.

За 25 года своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.