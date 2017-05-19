Компания PAŞA Sığorta успешно реализовала проект Sirli Bakı в рамках корпоративной социальной ответственности.

Главная цель проекта Sirli Bakı, реализованного по инициативе PAŞA Sığorta и при поддержке PAŞA Holdinq, Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, - поддерживать просвещение, предоставляя информацию об исторических памятниках нашей столицы, Баку, местному населению и гостям города.

Согласно проекту, у около 40 исторических объектов были установлены специальные стенды. Подойдя к данным стендам можно получить виртуальную интерактивную информацию об исторических объектах с помощью смартфонов. Таким образом, в рамках проекта Sirli Bakı было разработано мобильное приложение. Установив приложение, работающее на основе технологий дополненной реальности, нужно направить камеру смартфона на рисунки установленных перед объектами стендов. Таким образом пользователям приложения будет предоставлена информация в текстовом, графическом, аудио- и видеоформате.

Также в приложении можно посмотреть слайд-шоу из фотографий культурных памятников в сопровождении закадрового голоса Фуада Ахундова, одного из самых популярных гидов города, который расскажет об истории каждого объекта. Одним из преимуществ приложения Sirli Bakı является то, что с помощью него можно найти маршрут к историческому объекту от текущего местоположения.

Мобильное приложение доступно для устройств на базе iOS и Android на азербайджанском, английском и русском языках. Подробную информацию о проекте можно получить на http://pasha-insurance.az/sirlibaki/indexru.html

Следует отметить, что компания PAŞA Sığorta функционирует на страховом рынке с 2006 года. PAŞA Sığorta, член группы PAŞA Holding, оказывает услуги по 36 видам добровольного и обязательного страхования около 300 000 корпоративным и индивидуальным клиентам. Согласно таким показателям, как объем капитала, страховых премий и выплат, а также другим финансовым и нефинансовым показателям, компания является лидером и самой крупной компанией азербайджанского страхового рынка.

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