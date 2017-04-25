Во вторник, 25 апреля, на пленарном заседании Милли Меджлиса было обсуждено внесение изменений в закон «О валютном регулировании».

Как сообщает 1news.az, в соответствии с поправками физическим и юридическим лицам разрешается открывать пункты обмена валюты.

Выступая на заседании, депутат Эльмира Ахундова указала, что возобновление деятельности пунктов обмена валюты приведет к ликвидации «черного рынка».

«Открытие пунктов обмена валюты важно и для иностранных туристов. Ввиду отсутствия обменников иностранцы не могли обменивать деньги. Открытие пунктов обмена позволит туристам обменивать доллары на манаты», - сказала она, отметив, что это также будет способствовать развитию туризма.

Эльшан Рустамов, Г.Р.