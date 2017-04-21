В рамках мероприятия, посвященного международному дню памятников и исторических мест, компания PAŞA Sığorta представила проект «Таинственный Баку».

Основной целью проекта «Таинственный Баку», инициированного компанией PAŞA Sığorta и реализуемого при поддержке компании PAŞA Holdinq и Министерства культуры и туризма АР, является пропаганда исторического наследия Баку путем повышения осведомленности жителей и гостей города.

Согласно проекту, в столице будут установлены специальные информационные стенды перед историческими памятниками. В рамках проекта было разработано мобильное приложение «Таинственный Баку», которое позволяет пользователям смартфонов получать интерактивную информацию о том или ином историческом объекте, cканируя изображение на стенде. Установив приложение, работающее на основе технологий дополненной реальности, нужно направить камеру смартфона на рисунки установленных перед объектами стендов. Таким образом, пользователям приложения будет предоставлена информация в текстовом, графическом, аудио- и видеоформате.

«В проекте «Таинственный Баку» были собраны самые увлекательные и интерактивные данные о 46 исторических объектах столицы. Это - новаторский подход в продвижении неподражаемого исторического наследия Баку и пропаганды культурных памятников города. Проведение таких престижных мероприятий, как Игры исламской солидарности и «Формула-1», вносят существенный вклад в превращение Баку в туристический центр международного уровня, что определяет актуальность данного проекта. Хочу выразить глубокую благодарность всем, кто вложил свой труд в реализацию проекта «Таинственный Баку», в частности, Министерству культуры и туризма АР», - отметила председатель правления PAŞA Sığorta Ульвия Джаббарова.

Также в приложении можно посмотреть слайд-шоу из фотографий памятника в сопровождении Фуада Ахундова, одного из самых популярных гидов города, который расскажет об истории каждого объекта. Одним из преимуществ приложения «Таинственный Баку» является то, что с помощью него можно найти маршрут к историческому объекту от текущего местоположения.

Мобильное приложение доступно для устройств на базе iOS и Android на азербайджанском, английском и русском языках. Более подробную информацию можно получить на странице проекта: http://pasha-insurance.az/sirlibaki/indexru.html

Следует отметить, что компания PAŞA Sığorta функционирует на страховом рынке с 2006 года. PAŞA Sığorta - член группы PAŞA Holding - оказывает услуги по 36 видам добровольного и обязательного страхования около 300 000 корпоративным и индивидуальным клиентам. Согласно таким показателям, как объем капитала, страховых премий и выплат, а также другим финансовым и нефинансовым показателям, компания является лидером и самой крупной компанией азербайджанского страхового рынка.

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