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Деньги

ADIF о выплате незастрахованных вкладов в Dekabank 18.04.2017 12:20

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) рассказал о процессе выплаты незастрахованных вкладов в Dekabank.

«Мы планируем завершить этот процесс уже в текущем месяце», - сказал на пресс-конференции во вторник глава ADIF Азад Джавадов.

Ранее он заявлял, что вклады физических лиц в в Dekabank равны 5 млн 585 тыс. манатов, из них застрахованные вклады 133 человек составляют 3 млн 767 тыс. манатов, а выплате компенсаций подлежат вклады на сумму 2 млн 807 тыс. манатов. При этом незастрахованными являются вклады на 2 млн манатов.

«По состоянию на 18 апреля 2017 года осталось выплатить незастрахованных вкладов на сумму в 1,2 млн манатов», - сказал А.Джавадов.

21 июля 2016 года решением Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана было принято решение об отзыве лицензий сразу четырех банков - Dekabank, Kredobank , Parabank и Zaminbank. Лицензии банков были ликвидированы в связи с тем, что их активы не были классифицированы в соответствии с законодательством. Также у банков отсутствовали адекватные резервы по возможным рискам, а совокупный капитал не соответствовал минимальным требованиям законодательства.

В целом банки не управляли своей деятельностью в надежном и пруденциальном порядке и не соблюдали письменных указаний надзорных органов.

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С 22 июля прошлого года в банки была назначена временная администрация.

Ликвидатором банков является ADIF.

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) был создан 13 августа 2007 года. В настоящее время членами ADIF являются 32 банка страны.

С 1 марта 2016 года максимальная процентная ставка по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет 3%. Также с 1 марта прошлого года максимальная ставка по вкладам в национальной валюте – манатах – составляла 12%, однако с 16 сентября она была повышена до 15%.

Согласно Закону «О полном страховании вкладов», с 1 марта 2016 года под страхование подпадают все вклады, вне зависимости от суммы, размещенные вкладчиком в одном банке на срок до трех лет, т.е. до 1 марта 2019 года. Единственное условие: процент по вкладу не должен превышать лимит, установленный Азербайджанским фондом страхования вкладов (3% по вкладам в инвалюте и 15% - по манатным вкладам).

 

Алена Салаева

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