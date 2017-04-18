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Unibank запустил мобильный банк для бизнеса 18.04.2017 16:00

Unibank ввел очередное новшество в сферу банковских услуг.

Для частных предпринимателей банк создал приложение Unibank Mobile BUSİNESS, которое предоставляет предпринимателям возможность, не приходя в банк, 24 часа в сутки следить за своими счетами и пользоваться услугами банка с телефона.

Ниже приводится перечень услуг, которыми могут воспользоваться частные предприниматели, используя новое приложение.

-Управление карточными и текущими счетами.

- Получение информации по картам, кредитам, депозитам и счетам.

- Получение выписки по карточным и текущим счетам.

- Перевод  денег на карты, счета и другим клиентам банка.

- Возможность оплаты кредита, коммунальных и других услуг.

- Получение информации о расположении любого филиала, терминала оплаты или банкомата банка.

- Получение информации о курсе валют, банковских новшествах и кампаниях.

- Возможность обращаться в банк в любое время суток. 

В ближайшем будущем ожидается расширение возможностей приложения. Создается платформа для оплаты налоговых и таможенных пошлин, а также выплат в Фонд социальной защиты и  страхования. 

Подключение к приложению возможно в филиалах Unibank и с помощью услуги Asan İmza.

Приложение Unibank Mobile BUSİNESS работает на платформах İOS и Android. Загрузите на свой планшет или смартфон (http://onelink.to/um-business) это приложение и избавьте себя от рутины.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на страницах в Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттер (https://twitter.com/unibank).

Unibank Mobile – ближе чем банк!

Unibank- банк для всех и каждого!

Отметим, что Unibank, созданный в результате слияния двух передовых коммерческих банков -  MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK  (1994 год) в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank  занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 800 тыс.  различным клиентам, как корпоративным, так и  частным.  В списке акционеров банка такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции (15,15% акций) и Германская инвестиционная корпорация (DEG) (8,33% акций).

Со стороны Unibank были основаны две дочерние компании - лизинговая компания Unileasing и «Инвестиционная компания Unicapital»  Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице.

За 25 года своей успешной коммерческой  деятельности  и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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