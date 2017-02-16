Решением Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана от 15 февраля аннулированы лицензии на деятельность 6 филиалов ОАО Bank VTB (Azərbaycan).

Как говорится в сообщении Палаты, решение вынесено на основе обращения самого банка. В качестве причины Bank VTB (Azərbaycan) указал оптимизацию своих расходов.

В частности, ликвидированы лицензии на деятельность филиалов «Ичери шехер», «Ази Асланов», «Ахмедлы», «Бакиханов», «28 Мая» и «Хырдалан».

Таким образом, число филиалов банка сократилось до 8.

Кроме того, Совет директоров ПНФР рассмотрел обращение PASHA Bank и выдал банку разрешение на работу отделения Fərdi bankçılıq («Индивидуальный банкинг»). Отделение будет действовать по адресу: Баку, Сабаильский район, ул.Юсифа Мамедалиева, 20.

Алена Салаева, Э.Т.