17 февраля состоится второй аукцион по размещению первой эмиссии облигаций ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» (АИФ).

Как говорится в сообщении ОАО, на аукцион выставляются ипотечные облигации на сумму в 20 млн манатов. Продажа ценных бумаг осуществляется по цене 1001,75 маната за каждую.

Размещение будет проводиться методом открытой подписки на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

Напомним, что первая эмиссия облигаций ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» была зарегистрирована Палатой по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана 21 ноября 2016 года. Общий объем эмиссии составляет 50 млн манатов. В частности, регистрацию прошли 50 тыс. процентных бездокументарных обеспеченных облигаций АИФ номинальной стоимостью 1 тыс. манатов каждая.

Срок обращения облигаций – 3600 дней, доходность – 3% годовых.

Первый транш данной эмиссии облигаций на сумму в 10 млн манатов был размещен 27 января. Облигации были выставлены на продажу по номинальной стоимости.

Напомним, что 17 января 2017 года ПНФР была зарегистрирована 2-я эмиссия облигаций ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» общим объемом 10 млн манатов, а 30 января – 3-я на сумму в 20 млн манатов. Данные эмиссии пока не размещались.

Отметим, что все три эмиссии облигаций были зарегистрированы АИФ в статусе ОАО. Ранее, в 2009-2016 годах, АИФ в рамках 9 эмиссий успешно разместил облигации на 390 млн манатов.

Данные средства привлекаются фондом для финансирования коммерческой ипотеки.

Азербайджанский ипотечный фонд был создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к ипотечному кредитованию. Выдача социальной ипотеки стартовала с 2007 года. С 1 июня 2009 года АИФ возобновил предоставление ипотечных кредитов на коммерческих условиях.

27 октября 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании Открытого акционерного общества (ОАО) «Азербайджанский ипотечный фонд» путем реструктуризации Азербайджанского ипотечного фонда при Центральном банке. Акции ОАО принадлежат государству.

Цель создания ОАО - упрощение выхода населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий, к удобным способам финансирования, в том числе к ипотечным кредитам, а также улучшение системы ипотечного кредитования.

В рамках своей деятельности ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» привлекает местные и иностранные ресурсы для ипотечного кредитования, а также обеспечения населения квартирами и домами путем создания механизма долгосрочного ипотечного кредитования.

Согласно новому «Порядку выдачи ипотечного, в том числе льготного ипотечного кредита за счет средств ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд», утвержденному 22 июня 2016 года, обычный ипотечный кредит должен выдаваться гражданам Азербайджана в национальной валюте – манатах (AZN) на срок от 3 до 25 лет, льготный ипотечный кредит – на срок до 30 лет.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется Азербайджанским ипотечным фондом. Средства предоставляются на приобретение отремонтированной жилой площади, цена за 1 кв. метр которой не превышает ее средней рыночной стоимости в городе Баку, а также зонах по его поселкам и селам, на территориях других городов и районов страны на дату предоставления ипотечного кредита. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд».

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85% стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда заемщик требует уменьшить сумму кредита.

При получении обычного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75% и больше 85% стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако сумма может быть снижена по просьбе заемщика.

Ежемесячные выплаты по ипотечному кредиту не должны превышать 70% ежемесячного совокупного дохода заемщика.

Возраст заемщика на крайний срок выплаты кредита не должен превышать указанный в законодательстве пенсионный возраст.

Жизнь заемщика, как и недвижимость, обеспеченная ипотекой, должны быть застрахованы.

Все сведения о предоставлении кредитов размещены на официальном сайте АИФ. Дополнительная информация по телефонам: (+994 12) 441-19-87, 441-47-16, 441-28-24 (внутренние номера – 123 и 129).

Алена Салаева