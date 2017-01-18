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Kapital Bank участвует в форуме Euromoney-2017 18.01.2017 12:05

Kapital Bank участвует в форуме Euromoney-2017, проходящем с 17 по 18 января в Вене, где традиционно в начале каждого года проводится одно из крупнейших событий финансовой сферы – Форум стран Центральной и Восточной Европы.

На форуме Kapital Bank представлен делегацией во главе с первым заместителем председателя правления Фаридом Мамедовым. Участвующие в мероприятии государственные деятели, инвесторы, представители международных организаций и финансовых институтов обсудили ряд актуальных вопросов и проблем региона, определили цели развития на текущий год.

«Участие в международных мероприятиях дает возможность получить актуальную информацию о результатах деятельности и развития различных компаний мира. В течение двух дней проходящего форума мы встретимся с представителями ведущих банков мира, обсудим основные вопросы, связанные с текущей ситуацией, и перспективы на международном финансовом рынке. Уверен, что, участвуя в таких мероприятиях, Kapital Bank, как лидер региона, укрепит свои позиции и узнаваемость в международном финансовом мире», - отметил первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Мамедов. 

Следует подчеркнуть, что Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями и в будущем планирует еще больше расширить круг такого рода сотрудничества с международными финансовыми структурами в различных областях.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также связавшись с Центром обслуживания клиентов по номеру 196.

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