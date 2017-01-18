Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку вывоза из Азербайджана незадекларированной валюты в крупном размере.

Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Намеревавшийся вылететь рейсом Баку-Стамбул гражданин Турции, войдя в зону таможенного контроля, не представил таможенным органам иностранную валюту, подлежащую обязательному декларированию.

При просвечивании его сумки рентгеновским аппаратом таможенники увидели на мониторе изображение, похожее на деньги.

При досмотре в сумке гражданина Турции было обнаружено 477 купюр достоинством 100 долларов, 130 купюр достоинством 10 долларов, итого в общей сложности 49 тыс. долларов США.

Ялчин Алиев, Э.Т.