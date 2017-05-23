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Выставки

Пять белорусских нефтехимических компаний примут участие в нефтегазовой выставке в Баку 23.05.2017 19:00

В Международной нефтегазовой выставке CASPIAN OIL & GAS 2017, которая пройдет в Баку 31 мая – 3 июня, Беларусь будет представлена пятью ведущими компаниями нефтехимической отрасли.

Будут представлены организации концерна  «Белнефтехим». Сюда относятся РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Нафтан», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», а также  ОАО «Сейсмотехника».

Как сообщили в посольстве Беларуси, «Белоруснефть» – лидер страны в области поиска и разведки углеводородов, добычи нефти. Компания представит на выставке в Баку ряд технологий, предназначенных для использования на нефтяных месторождениях Азербайджана.

Среди них  технологии повышения нефтеотдачи пластов, технологии в области поиска и разведки месторождений нефти или газа, геологическое и гидродинамическое моделирование, технологии в области разработки месторождений и добычи нефти.

Крупнейшие нефтехимические комплексы Беларуси – «Нафтан» и «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» – представят  автомобильные бензины (не имеющиеся на рынке Азербайджана), а также дизельное топливо,  топливные углеводородные газы, нефтяной бензол, экологически улучшенный керосин, печное бытовое топливо, дорожные битумы и прочее.

Компания «Сейсмотехника» презентует возможности мобильных комплексов для бурения и капитального ремонта скважин, стационарных и эшелонных буровых установок грузоподъемностью до 345 тонн, производимых совместно и по технологии компании Drillmec S.p.A, а также вибрационных источников сейсмических сигналов.

Елена Остапенко, Э.Т.

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