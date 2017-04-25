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Выставки

В Баку состоится Международная выставка недвижимости и инвестиций 25.04.2017 16:27

28-29 апреля столица Азербайджана – Баку – станет центром проведения одного из самых важных мероприятий в секторе недвижимости - Международной выставки недвижимости и инвестиций.

В  выставке Baku Overseas Property Expo, которая состоится  в этом году во второй раз, примут участие инвестиционные компании из США, России, Турции, Германии, Греции, Испании, Португалии и Монтенегро.

Организатор Baku Overseas Property Expo - американская компания Global Promo Group (GPG).

Уникальная концепция выставки позволит участникам посредством интенсивного общения в течение 2-х дней представить свою продукцию потенциальным покупателям, инвесторам и профессионалам азербайджанского рынка недвижимости.

По словам учредителя компании GPG Гиоргия Гочелешвили, выставка предоставит возможность рассмотреть интересные предложения для инвесторов, желающих оценить свои возможности за рубежом.

«Несмотря на то, что до начала выставки совсем немного, к нам обратились потенциальные клиенты в целях вложения инвестиций в недвижимость в Майами и Германии», - отметил Гиоргий Гочелешвили.

На конференции, которая состоится в рамках выставки 28 апреля, будут обсуждены вопросы текущего состояния иностранного рынка недвижимости в Азербайджане и совместные возможности ведения бизнеса.

Отметим, что выставка пройдет 28-29 апреля этого года в отеле Hilton.

В ней ожидается участие следующих компаний - Cliff Property (Россия), Lustica Development Ad (Монтенегро), J. Milton&Associates (США), Central Real Estate (Португалия),  Estateofblue (Греция), Summer Home (Турция).

Для того чтобы стать участником выставки, необходимо пройти по ссылке: bakupropertyexpo.com

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