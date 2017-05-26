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Экономика

Предложено перевозить грузы Узбекистана в Европу через Азербайджан – ФОТО 26.05.2017 20:44

В столице Узбекистана Ташкенте состоялся круглый стол на тему «Транскаспийский международный транспортный маршрут и морские порты Казахстана».

Как сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в мероприятии принимали участие представители ведущих транспортно-логистических компаний, дипмиссий, бизнес-структур, а также железных дорог Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Китая и других государств.

Представители Международной ассоциации отметили, что транспортировка грузов Узбекистана в страны Черного моря, в том числе Европу, через морские порты Казахстана и Азербайджана внесет вклад в увеличение объема грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Также на мероприятии были обсуждены предложения по увеличению грузопотока по данному маршруту.

Участники круглого стола высоко оценили перспективы развития грузоперевозок по данному маршруту.

Р.Д., И.А.

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