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Экономика

Сокращение проверок субъектов предпринимательства создало условия для их свободной деятельности – Замминистра экономики 25.05.2017 13:08

Проверки субъектов предпринимательства в прошлом году в сравнении с 2015 годом сократились в тысячу раз.

Как сообщает 1news.az, об этом 25 мая на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения исполнения государственного бюджета 2016 года сообщила заместитель министра экономики Севиндж Гасанова.

«Это привело к уменьшению вмешательства в дела предпринимателей, создало условия для их свободной деятельности», - сказала она.

По ее словам, в прошлом году продолжилось влияние внешних негативных тенденций на экономику республику.

«Сократились экспортные доходы Азербайджана, что создало проблемы в банковском секторе», - указала она, отметив, что для решения этих проблем принимаются необходимые меры.

С.Гасанова отметила, что в прошлом году 79 субъектам предпринимательства было выдано 84 документа о поощрении инвестиций.

«В результате реализации этих проектов в местное производство будет инвестировано более 1 млрд манатов, создано более 6700 рабочих мест», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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