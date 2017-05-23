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Экономика

В Азербайджане установлены тарифы на платные услуги ГЭЦ при приеме на госслужбу и утверждены цены около 200 лекарств 23.05.2017 21:22

23 мая состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета, на котором был рассмотрен вопрос регулирования тарифов на платные услуги Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в связи с приемом на государственную службу.

Как сообщили в секретариате ТС, с учетом обращения и предложений ГЭЦ и в соответствии с «Порядком организации, проведения и оценки тестовых экзаменов, проводимых с целью приема на госслужбу, продолжения деятельности на госслужбе и замещения должностей на госслужбе, подготовки, экспертизы, утверждения тестовых образцов для них», утвержденным решением Кабмина страны от 10 марта текущего года, тарифы на платные услуги ГЭЦ при приеме на госслужбу классифицированы по 7 группам и установлены в пределах от 10 до 110 манатов.

На заседании также, в качестве продолжения процесса регулирования цен лекарственных препаратов, были утверждены цены на почти 200 лекарственных препаратов, зарегистрированных недавно.

С полным списком 10361 лекарственного средства, оптовые и розничные цены которых утверждены, можно ознакомиться на официальном сайте ТС в разделе «Лекарственные средства»

Р.Д., И.А.

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