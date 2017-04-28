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Экономика

Али Ахмедов: «В Азербайджане самые крупные инвестиции после нефтяного сектора вложены в строительный сектор» 28.04.2017 01:26

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики о дополнительных мерах по усовершенствованию регулирования трудовых отношений в Азербайджанской Республике создана комиссия по усовершенствованию и координации трудовых отношений. Одна из поставленных перед комиссией важнейших задач заключается в устранении неофициальной занятости.

Заместитель премьер-министра Али Ахмедов сказал это 27 апреля на встрече комиссии по урегулированию и координации трудовых отношений с представителями компаний, работающих в строительном секторе.

Было отмечено, что комиссия поставила перед соответствующими структурами задачи по оказанию поддержки повышению экономическо-деловой активности, дальнейшему улучшению социальной защиты работников. Подчеркнув, что в последние 10-12 лет экономика страны переживала годы грандиозного развития, заместитель премьер-министра отметил, что в этот период экономика Азербайджана увеличилась в 3,5 раза, достигла темпами развития и динамикой самых высоких показателей в мировом масштабе.

В эти годы республика сохранила экономический взлет, который может считаться чудом. В итоге была создана надежная база для выполнения стоящих перед государством социальных задач. Так, в этот период пенсии, заработная плата, выплачиваемые государством пособия в Азербайджане увеличились в 3-4 раза. Обеспечение в течение десяти лет такого роста в области заработной платы и пенсий далось не легко и не должно считаться простым показателем.

Али Ахмедов отметил, что по инициативе Ильхама Алиева в стране были открыты многочисленные рабочие места, количество которых превысило 1,5 миллионов. В одном только минувшем году было открыто 190 тысяч новых рабочих мест, этот процесс продолжается.

За последние 10 лет Азербайджан на мировом уровне добился высоких показателей в области снижения уровня бедности, который сократился с 49 до 5 процентов. Проделана значительная работа и в области создания рабочих мест, снижения уровня безработицы и в настоящее время ее уровень ниже 6 процентов. Это высокие показатели, которые могут служить примером для всего мира.

Заместитель премьер-министра в своем выступлении сказал, что в Азербайджане после нефтяного сектора наиболее крупные инвестиции были вложены в строительный сектор. Так, в 2016 году 11,4 миллиарда из выделенных государством 15 миллиардов манатов пришлось именно на долю строительного сектора, что также является наглядным образцом значительного вклада правительства в развитие вышеуказанной сферы.

«В Азербайджане имеются сильные строительные компании, функционирующие как в стране, так и за рубежом. В минувшем году были проведены строительные работы на участке 1 миллион 670 тысяч квадратных метров. Сюда входят больницы, детские сады, торговые объекты», - сказал А.Ахмедов.

Заместитель премьер-министр также добавил, что развитие строительного сектора положительно влияет и на трудовой рынок, в строительной сфере обеспечены работой 343 тысячи человек.

Было отмечено, что невозможно не гордиться сегодняшним динамичным развитием Азербайджана, его экономическими показателями, современным обликом. Сегодня в нашей стране созданы все условия для комфортного проживания людей, их трудовой деятельности, духовного развития и благосостояния. В осуществляемой государством политике не может быть более высокого смысла и содержания. Человек является самым большим достоянием государства и общества, и удовлетворение его нужд, обеспечение для него достойных условий жизни и работы являются высшей задачей государства, Азербайджанское государство успешно выполняет данную задачу.

На встрече присутствовали министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, председатель Государственного комитета по статистике Таир Будагов и руководители ряда строительных компаний.

АЗЕРТАДЖ

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