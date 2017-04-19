Азербайджан получил статус гостя в Комитете по содействию развитию Организации экономического сотрудничества и развития (OECD/DAC), сообщает пресс-служба МИД АР.

Как отмечается в сообщении, это стало возможным в результате проводимой с 2015 года целенаправленной работы Агентства по содействию международному развитию (AİDA), действующему при МИД Азербайджана.

В сообщении также подчеркивается, что сотрудничество Азербайджана, ставшего новым членом семьи доноров, с OECD/DAC, действующим в направлении улучшения социального благоденствия людей в мире и объединяющим в своих рядах страны-доноры, имеет важное значение для страны. Так, участие Азербайджана в заседаниях этой авторитетной организации будет служить росту авторитета страны на международной арене, повышению эффективности осуществляемой республикой донорской деятельности и формированию новых партнерских отношений.

Отметим, что действующий с 1961 года в Париже OECD, в который входят 35 государств, является платформой для взаимодействия правительств стран, обсуждения ими путей решения существующих в мире проблем и обмена опытом.

В свою очередь, в Комитете по содействию развитию, наряду со странами OECD, представлены также и другие государства, вносящие важный вклад в сотрудничество по развитию. Среди стран, обладающих статусом гостя в OECD/DAC, в настоящее время есть Бразилия, Болгария, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Индия, Латвия, Литва, Перу, Румыния, Россия, Казахстан и ЮАР.

Ялчин Алиев, Э.Т.