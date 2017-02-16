Начиная с 15 марта под брендом AZALJET (низкобюджетный бренд «Азербайджанских авиалиний» - AZAL) начинаются регулярные рейсы из московского аэропорта «Внуково» в регионы Азербайджана – Гянджу и Габалу.

Как говорится в сообщении AZAL, рейсы Москва-Гянджа будут выполняться еженедельно по средам и субботам, Москва-Габала – по четвергам на самолетах Airbus A320.

Вылеты из Международного аэропорта «Внуково» (VKO) - в 15:10 по местному времени, прибытие в Международный аэропорт Габалы (GBB) и Гянджи (KVD) - в 20:30.

Обратные рейсы из Габалы и Гянджи будут вылетать в 20:30, прибытие в Москву - в 22:20 по местному времени.

Стоимость авиабилетов начинается от 49 евро в одном направлении. Стоимость перевозки багажа за каждый килограмм составит 2 евро.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az. На данных рейсах пассажиры могут воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информация о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании по ссылке.

Для тех, кто еще не является участником программы, AZAL предлагает пройти регистрацию. Для автоматического зачисления баллов AZAL Miles при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника.

Вопросы, касающиеся программы AZAL Miles, можно направлять на адрес [email protected] либо через контактную форму на сайте www.azal.az.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам: (+99412) 598-88-80, *8880. E-mail: [email protected].

Алена Салаева, Э.Т.