В 2016 году Азербайджан осуществил экспортно-импортные операции со 186 странами на общую сумму в $17 млрд 675 млн 727,26 тыс.

«Это на 19,46% ниже показателя за 2015 год», - говорится в отчете, размещенном на официальном сайте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

За отчетный период Азербайджаном было импортировано товаров 7 тыс. 328 наименований на $8 млрд 532 млн 447,51 тыс., что на 7,42% ниже показателя, зафиксированного в 2015 году.

Экспорт составил $9 млрд 143 млн 279,75 тыс. (товары 2 тыс. 921 наименование товаров). В сравнении с прошлым годом объем экспорта снизился на 28,17%.

Таким образом, в 2016 году зафиксировано положительное сальдо внешней торговли в размере $610 млн 832,24 тыс.

В 2016 году во внешнеторговых операциях приняли участие 5 тыс. 435 юридических и 8 тыс. 620 физических лиц. Из юридических лиц 251 представлял государственный, 5 тыс. 184 - частный сектора.

За счет госсектора было сформировано импортных операций на $1 млрд 232 млн 232,67 тыс., частного сектора – на $6 млрд 811 млн 093,88 тыс., физических лиц – на $489 млн 120,96 тыс.

В свою очередь, доля госсектора в экспортных операциях составила $7 млрд 217 млн 915,11 тыс., частного сектора – $1 млрд 661 млн 087,67 тыс., физлиц – $264 млн 276,97 тыс.

В 2016 году пик импортных операций пришелся на март, когда в страну было завезено товаров на $848 млн 945,99 тыс. Самый низкий объем импорта был зафиксирован в январе - $434 млн 260,42 тыс.

Наибольший объем экспортных операций был зарегистрирован в августе, когда страной было экспортировано товаров на $1 млрд 353 млн 343,71 тыс., а наименьший – в марте ($536 млн 440,11 тыс.)

Напомним, что в 2015 году также наблюдалось снижение объема внешнеторгового оборота Азербайджана - на уровне 33,44%. В 2014 году данный показатель снизился на 10,58%.

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), девальвация национальной валюты ряда соседних стран оказала влияние на товарооборот Азербайджана. Ухудшение экономической ситуации в государствах, являющихся торговыми партнерами Азербайджана, приводит к уменьшению объема поступлений иностранной валюты в республику.

Алена Салаева, Э.Т.